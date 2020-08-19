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В Минск прилетел самолет, которым, предположительно, пользуется директор ФСБ России – СМИ

В Минске приземлился самолет Ту-214ВПУ, построенный специально для Федеральной службы безопасности России. Журналисты "Новой газеты" считают, что на борту может быть глава ФСБ РФ Александр Бортников.

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По данным СМИ, на самолете, прибывшем в Минск, Бортников в 2015 году летал в Вашингтон
По данным СМИ, на самолете, прибывшем в Минск, Бортников в 2015 году летал в Вашингтон
Фото: EPA

Самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия" прибыл вечером во вторник из Москвы в Минск, свидетельствуют данные портала Flightradar. Издание "Новая газета" отмечает, что им может пользоваться директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

В 2013 году издание "Бизнес-online" со ссылкой на гендиректора Казанского авиационного производственного объединения имени Горбунова Васила Каюмова сообщало, что этот самолет был построен специально для Федеральной службы безопасности России.

А в феврале 2015 года агентство "РИА Новости" сообщало о визите Бортникова в Вашингтон. Тогда же в столице США приземлился указанный борт, отмечает "Новая газета".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По состоянию на 18 августа в СИЗО остается 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Теги: Беларусь, самолет, Минск, протесты в Беларуси
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