ГОРДОН
 
 
МИР

Госдеп США потребовал, чтобы Минск освободил Шклярова и остальных политзаключенных

29 июля в Беларуси был задержан американский гражданин Виталий Шкляров, он до сих пор остается под стражей. Замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что белорусские власти должны незамедлительно освободить Шклярова и всех несправедливо задержанных во время антиправительственных протестов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Биган выступил на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ
Биган выступил на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ
Фото: osce.usmission.gov

Соединенные Штаты требуют освобождения всех граждан, несправедливо задержанных в Беларуси до и после президентских выборов, в частности гражданина США Виталия Шклярова. Об этом 28 августа на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, сообщает сайт американской миссии в ОБСЕ.

"Я также хотел бы вновь призвать к освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Среди них есть гражданин США по имени Виталий Шкляров. Господин Шкляров приехал в Беларусь в июле вместе со своим восьмилетним сыном, чтобы навестить мать и отпраздновать с ней свой день рождения. Его схватили на улице, бросили в кузов фургона и отвезли за 300 километров в следственный изолятор. Несмотря на содержание под стражей, он храбро отказывается признаться в преступлениях, которых не совершал, и поэтому остается в тюрьме. Позвольте мне четко заявить: у президента Соединенных Штатов и государственного секретаря нет более высокого приоритета, чем защита американских граждан, ложно обвиненных и содержащихся под стражей за преступления, которых они не совершали. Мы призываем белорусские власти незамедлительно освободить Виталия, а также всех несправедливо задержанных", –  сказал дипломат.

Он выразил поддержку от имени США всем участникам протеста.

"Соединенные Штаты поддерживают Виталия Шклярова, как и всех тех, кто остается под стражей, родственников тех, кто пропал без вести и был убит, всех, кто продолжает мирно шествовать по улицам Беларуси, требуя своего права определять собственное будущее. Им я говорю: вы нас вдохновляете, и мы вас не забудем", – добавил заместитель государственного секретаря США.

Шклярова задержали в Беларуси 29 июля. Его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах президента Беларуси), и попытках мобилизовать протестный электорат. Задержанный до сих пор находится под стражей. Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США. Он работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Барака Обамы в 2012 году.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал 17 августа в Twitter открытое письмо Шклярова, в котором тот рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям в минском СИЗО. 

По словам Бигана, всему миру ясно, что выборы президента Беларуси 9 августа сфальсифицированы, а ведущие кандидаты от оппозиции были арестованы до голосования и остаются под стражей по сей день.

На пост белорусского президента баллотировалось пять кандидатов. Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская (жена Сергея Тихановского). Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После закрытия избирательных участков 9 августа начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время первых протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Комментируя протесты в Беларуси, президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Хочется, чтобы не было смертей, хочется, чтобы не было пострадавших. Нужно, чтобы власть находила диалог со своим обществом. Пока то, что мы видим, – сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездки в Беларусь".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, ОБСЕ, СИЗО, Виталий Шкляров, Стивен Биган, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
"Мама моложе дочери", "Лида выглядит лет на 40". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Мама моложе дочери", "Лида выглядит лет на 40". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS