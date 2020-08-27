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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


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Шкляров до сих пор в минском СИЗО, вместе с ним схваченные на улицах люди. Заложников Колин папа умеет брать лучше, чем автомат

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Мне наконец-то удалось передать через адвоката весточку в СИЗО, где сидит Виталий Шкляров, и получить обратную связь. Я передал ему, что о нем помнят, говорят, требуют освобождения.

А он мне – что вместе с ним сидят схваченные на улицах Минска люди. За протест на улицах – до восьми лет. За сопротивление при задержании – от 12 до 20 лет.

Свобода для всех – это свобода для каждого. Поэтому для меня такая борьба начинается с тюрем – с освобождения тех, кто сидит там без вины.

И если во многих случаях я считаю, что нам из России не нужно вмешиваться в дела других стран, то борьба за свободу не должна иметь границ. А уж если в тюрьме оказывается твой друг, то границы тем более не имеют значения.

Виталий Шкляров до сих пор в минском СИЗО. Все россияне оттуда спасены – но он белорус по паспорту. И почетный профессор МГУ Лукашенко пользуется этим: заложников Колин папа умеет брать лучше, чем автомат.

Тюрьма в диктатурах – место встречи свободных людей. Свобода страны начинается со свободы ее граждан. Буквальной, физической свободы. Помните об этом.

Свободу Виталию Шклярову!

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, СИЗО, Минск, Дмитрий Гудков, задержание, Виталий Шкляров
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