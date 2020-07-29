ГОРДОН
 
 
Виталий Шкляров
Виталий Шкляров

Американский политтехнолог. Бывший сотрудник штаба Берни Сандерса, Барака Обамы, Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Беларуси выросло непуганое молодое поколение, а те, кого годами пугали раньше, попросту устали бояться. Терять стало нечего

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Выборы в Беларуси: ждать ли Майдана?

Практически все внешние наблюдатели заметили и оценили небывалую активность белорусов на этих президентских выборах Беларуси. Из привычного ритуала, проводимого раз в пять лет Лукашенко с предсказуемым результатом, эта кампания породила целую россыпь кандидатов – "черных лебедей", создавших череду неприятностей для власти.

Провальная коммуникация администрации президента во время коронакризиса, ухудшение нереформированной экономики Беларуси подкрепились серией стихийных и массовых протестов с самого старта кампании. У многих внешних наблюдателей сложилось впечатление, что Лукашенко обречен и его дело – тихо провести выборы и уйти. Но не все так просто.

Претенденты, которые неожиданно выдвинулись в эту кампанию, имели серьезные аппаратные связи, харизму и уличную поддержку. В разных сочетаниях, естественно. Фаворитом был банкир Виктор Бабарико, меценат и филантроп, поддерживавший белорусскую культуру и искусство, хотя и возглавлявший российский "Белгазпромбанк".

В его лице соединились надежды бизнеса и среднего класса на реформы, и поддержка национально-ориентированной аудитории, и в определенной мере ожидания недовольной номенклатуры и бывших чиновников. За время кампании он поставил сразу два рекорда: самая большая инициативная группа среди независимых кандидатов (9 тыс. человек) и самое большое количество собранных подписей за свое выдвижение – 435 тыс. (при необходимых 100 тыс.).

Другие кандидаты тоже были непростыми орешками. Так, бывший соратник Лукашенко Валерий Цепкало, бывший дипломат и экс-глава белорусской "Кремниевой долины", обладавший обширными связями как на Западе, так и в России, тоже пользовался заметной популярностью среди среднего класса, жителей крупных городов.

Зато сердца и умы глубинки, где раньше безраздельно правил Александр Лукашенко, смог завоевать харизматичный блогер Сергей Тихановский. Меньше чем за год он смог поставить на уши райцентры, ранее считавшиеся "мертвыми" в политическом смысле. И именно его кампания представляла наибольшую угрозу для властей. Хотя самому Сергею отказали в регистрации инициативной группы, потому что он находился "на сутках" в момент подачи документов, блогера подстраховала его жена Светлана и повторно подала документы уже от своего имени. Так она стала кандидатом в президенты вместо арестованного супруга.

В результате сбор подписей за неизвестную женщину обернулся сильным имиджевым ударом для казалось бы народного президента. Чтобы поставить подпись за Тихановскую (а заодно и за остальных кандидатов, кроме Лукашенко) тысячи белорусов выстраивались в километровые очереди. А дерзкая кампания под обидным лозунгом "Стоп таракан" только будоражила массы и вызывала раздражение действующего президента.

И реакция не заставила себя долго ждать – в течение месяца все кандидаты были последовательно разгромлены и выброшены из гонки. Тихановского арестовали после провокации в Гродно, Виктора Бабарико арестовали вместе с сыном Эдуардом по обвинению в экономических преступлениях, а Валерию Цепкало "срезали" значительную часть подписей, а затем подкрепили сверху проверкой силовиков и возможным делом по факту его деятельности в то время, когда он был чиновником. После угроз изъятия детей ему пришлось спешно эвакуировать их в Москву и уехать самому. Все уличные протесты, вызванные таким беспределом, были быстро разогнаны.

И вроде бы Александру Лукашенко после такого блицкрига против серьезных противников оставалось только почивать на лаврах. Но не тут-то было. Выяснилось, что основная проблема – это не коварные козни оппонентов, а политические ошибки, совершенные самим Лукашенко.

Оказалось, что за это время выросло непуганое молодое поколение, а те, кого годами пугали раньше, попросту устали бояться. Терять стало нечего. Аресты, задержания, сутки в изоляторах, увольнения и угрозы стали настолько обыденной частью жизни простых белорусов, что они утратили страх перед этим. А развитие информационных технологий и неизбежный социальный прогресс привели к незаметным, но фундаментальным сдвигам в белорусском обществе. Слишком большая часть граждан оказалась не готова к предложению еще пять лет переживать несправедливость и застой ради мифической стабильности под патронатом строгого, но мудрого отца нации.

Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, вертикаль Лукашенко и силовой аппарат демонстрируют абсолютную эффективность и не видно намеков на утерю управляемости. С другой стороны, слишком большая часть граждан демонстрирует нелояльность и не готова играть по прежним правилам. Отмахнуться от них просто невозможно.

Кроме того, разгромленные политические оппоненты вернулись на политическую арену, хоть и в другой реинкарнации. Светлана Тихановская неожиданно была зарегистрирована кандидатом в президенты, и с ней объединились представители штабов снятых кандидатов Бабарико и Цепкало. Команду экс-банкира представляла музыкант и менеджер Мария Колесникова, а штаб Цепкало – его жена Вероника. Объединение женщин быстро окрестили "триумвиратом", который быстро набрал большую популярность и стал символом последней надежды на перемены. Причем кампания делается практически без денег (в Беларуси кандидаты не могут потратить больше строго определенной суммы избирательного фонда, который всего-то немного более $100 тыс. в эквиваленте), у кандидатов нет политконсультантов и члены команды работают на волонтерских началах.

Совместные выступления в регионах снова собирают тысячи зрителей. Причем опять особенно сильно отличаются малые города – так, в райцентре Глубокое, где живет всего 17–18 тыс. человек, на митинг вышли 1,5 тыс. человек, а в Бобруйске собрали полный стадион. Также значимые акции прошли и в других городах. В Беларуси такого уровня поддержки у альтернативных кандидатов не было очень давно. Даже, наверное, никогда.

Но, несмотря на это, Лукашенко отдавать власть без боя не намерен. Мало кто верит, что в этот раз выборы не станут фальсифицировать. Практически каждый день президент посещает военных, которые заверяют его в своей лояльности. Да и разные утечки социологии показывают, что рейтинг президента колеблется в пределах 30–40%. Это немного, но вполне достаточно для удержания власти.

Таким образом, у проголосовавших граждан не останется другого выхода, кроме как идти на улицы, чтобы мирно защитить свои голоса. Получится ли из этого Майдан? Сомневаюсь. Да, эта кампания показала чудеса самоорганизации и взаимоподдержки, но структур, готовых всерьез возглавить протест, не наблюдается. Да и на насилие никто не настроен – все участники постоянно подчеркивают именно мирный характер своих планов. И тут можно только добавить, что в мирном характере белорусов – и их слабость, и их сила. А самый главный результат этой кампании уже достигнут: общество жаждет перемен и готово за них бороться и дальше. Следующая пятилетка в Беларуси обещает быть крайне увлекательной и судьбоносной.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, протесты, митинг, власть, Виталий Шкляров, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская
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