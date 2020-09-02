Тихановская: Я услышала в заявлении штаба Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна

В штабе белорусского оппозиционера Виктора Бабарико заявили о создании партии "Вместе". Оппозиционерка Светлана Тихановская раскритиковала пункты о выборах и конституционной реформе в Беларуси.

Тихановская не согласна, что на выборах не смогла победить оппозиция Фото: ЕРА

Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская позитивно оценила объявление штаба экс-претендента на должность президента Виктора Бабарико о создании партии "Вместе", но критически отнеслась к ряду пунктов заявления.

Свою позицию она выразила 1 сентября в Telegram.

"Создание новых политических партий – позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право. Вместе с тем я услышала в заявлении штаба Виктора Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна", – написала Тихановская.

По словам оппозиционерки, она не согласна с утверждением, что на выборах не смогла победить оппозиция.

"Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество – от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей", – объяснила Тихановская.

Вторым моментом, с которым она не согласна, является утверждение, что первой задачей оппозиции должна стать конституционная реформа.

"Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня [действующий президент Александр] Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки. Кроме того, намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии", – отметила оппозиционерка.

Она подчеркнула, что, хотя Бабарико записывал свое обращение о создании партии еще до своего ареста, "авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений".

"Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы. Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", – считает Тихановская.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Бабарико был арестован и не смог принять участие в выборах. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.