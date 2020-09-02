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Белорусская оппозиционерка Колесникова: Мы никогда не увидим, как люди будут захватывать здания

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова убеждена: за последнее время белорусы настолько изменились, что протесты не прекратятся, пока митингующих не услышат и их требования не будут выполнены.

Колесникова: Сила белорусов в том, что даже в этой сложной ситуации полицейского государства они остаются цивилизованными людьми
Колесникова: Сила белорусов в том, что даже в этой сложной ситуации полицейского государства они остаются цивилизованными людьми
Фото: EPA

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила в интервью "Русской службе BBC", которое вышло 31 августа, что участники акций протеста в Беларуси никогда не прибегнут к силовым методам борьбы. 

Журналистка сказала, что, по мнению некоторых комментаторов, добро должно быть с кулаками, и спросила у Колесниковой, в чем кулак протестов.

"Кулак в силе самих белорусов и в том, что они не агрессивные. Мы никогда не увидим, как люди будут захватывать здания. Сами белорусы настолько мирные, настолько цивилизованные, что даже после этих шествий и мирных митингов, в которых участвует 200 тыс. человек, не вытоптаны клубы, нет мусора, потому что люди за собой убирают. Когда люди становятся на скамейку – они за собой убирают. Сила белорусов в том, что даже в этой сложной ситуации полицейского государства они остаются цивилизованными людьми. Мне кажется, что сила как раз в этом", – сказала оппозиционерка. 

Колесникова убеждена: за последнее время белорусы настолько изменились, что протесты не прекратятся, пока митингующих не услышат и их требования не будут выполнены. 

"Я говорю об освобождении политических заключенных и тех, кто сейчас еще находится в тюрьмах, об обязательном расследовании всех фактов убийств и пыток мирного населения во время этих акций и, конечно же, о новых честных выборах", – сказала оппозиционерка.

Она отметила, что на улицах Беларуси становится меньше людей, "но это не значит, что протест остановился, он трансформируется". Как пример она привела акцию по сбору подписей за отзыв депутатов.

Колесникова считает, что действующий президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, боится народа. 

"Если представить, что его выбрало 80% белорусов, как он заявляет, то ему, конечно же, не приходилось бы в центре Минска оборачивать себя колючей проволокой и бегать с оружием", – сказала оппозиционерка.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

В президиум координационного совета вошли семь человекКолесникова, писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти. 

По факту создания совета в Беларуси открыли уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь и ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). 

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Минск, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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