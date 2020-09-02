Белорусская оппозиционерка Колесникова: ЕС нас очень сильно подставил заявлением о выделении денег

19 августа Евросоюз анонсировал выделение Беларуси €53 млн: €2 млн планируют направить на помощь жертвам политических репрессий и насилия со стороны властей, €1 млн – на поддержку гражданского общества и независимых медиа, остальные €50 млн – на борьбу с коронавирусом. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова расценила заявление ЕС как попытку помочь белорусской оппозиции и заявила, что подобными действиями страны Запада только вредят.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила в интервью "Русской службе BBC", которое вышло 31 августа, что Евросоюз подставил белорусскую оппозицию, когда заявил о выделении Беларуси денег.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало, – вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Цепкало покинула страну еще до выборов, Тихановская – сразу после них. Таким образом, Колесника остается единственным лидером оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси.

"Ситуацию можно оценить адекватно только находясь здесь. Это абсолютный факт. Потому что то, как это выглядит со стороны или кажется со стороны, может быть ошибочным. Я хочу привести пример: Евросоюз сказал, что выделяет координационному совету €53 млн. Этим заявлением нас очень сильно подставили", – сказала Колесникова.

Евросоюз анонсировал выделение Беларуси €53 млн 19 августа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила в Twitter, что €2 млн пойдут на помощь жертвам политических репрессий и насилия со стороны представителей власти, €1 млн – на поддержку гражданского общества и независимых медиа, остальные €50 млн – на борьбу с коронавирусом, поддержку социальных служб и бизнеса (белорусские власти обратились к ЕС за финансовой помощью для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в апреле, предполагалось, что на эти цели стране выделят около €60 млн). В заявлении фон дер Ляйен координационный совет оппозиции не упоминался.

.@EU_Commission will mobilise €53 million for #Belarus:

€2 million to assist victims of repression and state violence

€1 million to support civil society & independent media

€50 million in coronavirus emergency support for health sector, social services and businesses. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2020

"Я прекрасно понимаю, что у ЕС были только добрые намерения. Но в условиях, когда все мы находимся под уголовным делом, когда нас обвиняют в том, что другие государства вмешиваются во внутренние дела Беларуси... И на этом фоне Евросоюз говорит, что выделяет координационному совету деньги, о которых мы никогда не просили и к которым мы не собираемся иметь никакого отношения... Для нас, конечно, это был удар. Понятно, эти инициативы важны для европейцев, им важно понимать, как поддерживать белорусов, но в этом плане они нас не поддержали, они нас подставили под еще большее преследование со стороны властей", – сказала Колесникова.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

В президиум координационного совета вошли семь человек: Колесникова, писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

По факту создания совета в Беларуси открыли уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь и ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).