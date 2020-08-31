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Глава МИД Литвы предупредил власти Беларуси: запрет на въезд – это только первый шаг

Объявление персонами нон грата в странах Балтии 30 чиновников из Беларуси является лишь первым шагом санкционного режима, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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Линкявичюс сделал предупреждение властям Беларуси
Линкявичюс сделал предупреждение властям Беларуси
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предупредил власти Беларуси, что объявление сегодня персонами нон грата в странах Балтии 30 белорусских чиновников было "лишь первым шагом". Об этом министр написал в Twitter 31 августа.

"Сегодня Литва по согласованию с Латвией и Эстонией ввела санкции против ряда белорусских граждан, в том числе бывшего президента, ответственных за циничную фальсификацию выборов и жестокое обращение с народом Беларуси. Этот санкционный пакет – только первый шаг", – написал Линкявичюс в Twitter.

В числе лиц, объявленных в странах Балтии персонами нон грата, – президент Беларуси Александр Лукашенко. В списке также присутствуют представители аппарата и администрации президента Беларуси, члены Центризбиркома страны, чиновники министерства внутренних дел и министерства юстиции, Генеральной прокуратуры Беларуси, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, комитета государственного аудита и горисполкома белорусской столицы.

Сегодня санкции в том числе против Лукашенко анонсировал президент Литвы Гитанас Науседа. Санкции против белорусских чиновников 27 августа ввела Эстония.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лукашенко пригрозил ответом странам, которые ввели санкции против Беларуси.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Латвия, Александр Лукашенко, Эстония, Литва, санкции, Линас Линкявичюс, МИД Литвы, протесты в Беларуси
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