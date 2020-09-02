В Минске прошли обыски в IT-компании, главы которой предлагали помощь уволившимся силовикам

Сооснователь белорусской IT-компании PandaDoc Микита Микадо сообщил, что в минском офисе проходит обыск, сотрудникам инкриминируют уклонение от уплаты налогов.

В минский офис IТ-компании PandaDoc с обыском пришли сотрудники департамента финансовых расследований Беларуси. Эту информацию TUT.BY подтвердил сооснователь компании Микита Микадо.

Еще один из работников PandaDoc, имя которого не называется, сказал, что сотрудники в штатском пришли с неким "запросом". То, что в офисе PandaDoc были люди в штатском, также подтвердили охранники бизнес-центра, в котором располагается минский офис компании.

По словам Микадо, сотрудников закрыли в офисе, запрещают пользоваться телефонами, требуют разблокировать компьютеры. Он также отметил, что айтишникам инкриминируют ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Также с обысками пришли к одному из топ-менеджеров компании Виктору Кувшинову, пишет TUT.BY. По словам его жены, к ним домой пришли четыре человека в штатском, из дома пропал компьютер. Кувшинов помогал педагогам, которые были членами избирательных комиссий и стали свидетелями фальсификации выборов, подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения.

В Минске в связи с этими обысками активисты вышли на акцию солидарности с сотрудниками IT-компании, сообщает NEXTA Live.

12 августа Микадо опубликовал в Instagram видео, в котором предложил белорусским силовикам финансовую помощь, если они "перейдут на сторону добра". Аналогичное заявление сделал еще один сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк, отмечает TUT.BY.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.