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Лероса решили исключить из "Слуги народа", в Беларуси силовики разгоняют студентов. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий вторника, 1 сентября.

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Лероса решили исключить из "Слуги народа" после упрека в сторону Зеленского
Лероса решили исключить из "Слуги народа" после упрека в сторону Зеленского
Фото: Masi Nayyem / Facebook

"Слуга народа" заявила об исключении Лероса из фракции

Фракция "Слуга народа" объявила, что приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Верховной Рады он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". 

Митинги в Беларуси

В столице Беларуси Минске на акцию протеста против результатов президентских выборов вышли студенты, их разогнали силовики. По данным правозащитников, правоохранители задержали не менее 53 человек. Также среди задержанных были и журналисты.

Кроме того, ООН заявила, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси на акциях протестах, вспыхнувших после президентских выборов.

ВСП отказался отстранять председателя Окружного админсуда Киева Вовка

Высший совет правосудия принял решение вернуть ходатайство генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором была просьба временно отстранить председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка без рассмотрения. Генпрокурор требовала отстранить Вовка в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Вовк такое решение считает объективным.

Карантин в Украине могут снова продлить

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране могут продлить и после 1 ноября. По его мнению,  в сентябре – октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса.

Теги: Беларусь, карантин, Павел Вовк, Гео Лерос, Слуга народа
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