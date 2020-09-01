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Лерос – Зеленскому: Вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы. Видео

Народный депутат Гео Лерос, входящий в пропрезидентсткую фракцию "Слуга народа", на заседании парламента 1 сентября выступил с критикой главы государства Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Свое выступление с трибуны политик опубликовал в Facebook. Он обвинил Офис президента в использовании "телефонного права", а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". "В этой стране только Зеленский оказался толерантным к тому, что руководитель Офиса президента – это главный коррупционер в стране и возглавляет институт смотрящих времен [бывшего президента Виктора] Януковича, но именно желания президента оказалось достаточно, чтобы ОПГ Ермака безнаказанно грабила страну", – заявил Лерос.

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Лерос (на фото) отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского о микробах
Лерос (на фото) отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского о микробах
Фото: Geo Leros / Facebook

Нардеп упрекнул руководство государства в том, что к власти не пришли обещанные новые лица.

"[Пришли] люди клана Януковича, который теперь возглавляете вы, господин президент. Я вас с этим поздравляю! – обратился он к Зеленскому. – Вы несете персональную ответственность за преследование гражданских активистов, журналистов и оппозиционных организаций. И я не буду перечислять кучу задекларированных реформ, которые [вы] обещали выполнить в программе, потому что очевидно, что вы так далеки от интересов украинцев, как Ермак – от борьбы с коррупцией".

Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Неужели Ермак не согласовывает с президентом "смотрящих"? Или Зеленский не знает, какие министры прислуживают каким олигархам? Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха (вероятно, Лерос отреагировал на вчерашнее заявление Зеленского на съезде "Слуги народа" – президент назвал некоторых депутатов "микробами, бактериями в вашем здоровом организме", но не назвал фамилий"ГОРДОН"). Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор и стали пустым местом в истории. Уже понятно: не будет никаких посадок, скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну. И напоследок, господин президент, у меня к вам только один вопрос: вам не стыдно?" – завершил выступление депутат.

Часть парламентариев встретила выступление Лероса аплодисментами. Руководство фракции "Слуга народа" – лидер фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко – после заявления Лероса подошли к спикеру Дмитрию Разумкову и потребовали предоставить им слово. Разумков ответил, что это не предусмотрено регламентом, поскольку представитель фракции уже выступал до этого.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником президента Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности, руководителя Офиса президента Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Президент Владимир Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

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Видео: Geo Leros / YouTube
Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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