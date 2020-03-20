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Зеленский уволил своего внештатного советника Лероса. Перед этим депутат раскритиковал Ермака и Сивохо

20 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса от должность внештатного советника. За день до этого в интервью "Цензор.НЕТ" Лерос раскритиковал позицию руководителя Офиса президента Андрея Ермака на переговорах в Минске, а также заявил, что высказывания советника секретаря СНБО Сергея Сивохо дестабилизируют ситуацию в стране.

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Лерос был советником президента девять месяцев
Лерос был советником президента девять месяцев
Фото: Geo Leros / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос освобожден от должности внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в указе главы государства №100/2020 от 20 марта.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", – гласит указ.

Советником Зеленского Лерос стал в июне 2019 года. 

"Вижу, что [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак прочитал мое интервью", – прокомментировал указ президента депутат в Facebook. 

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/2804125102957934

19 марта на сайте "Цензор.НЕТ" вышло интервью с Леросом. В нем он, в частности, раскритиковал последние договоренности в Минске по поводу создания консультативного совета. 

"Был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать. Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью глава Офиса президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот эти ОРДЛО могут сидеть на равных за столом с Украиной. Украинские законы утверждают иное. Существуют временно оккупированные территории Украины, на которых действует оккупационная администрация РФ. Зачем главе президентского офиса консультации с каким-то ОРДЛО вместо России – не понимаю не только я, но и большая часть фракции "Слуга народа" и многие граждане нашей страны", – сказал Лерос, который был одним из 60 депутатов от "Слуги народа", которые подписали обращение к президенту с критикой идеи создания консультативного совета. 

В этом же интервью Лерос негативно высказался о деятельности внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. 

"Высказывания Сивохо дестабилизируют ситуацию в стране. Я считаю, что его заявления – это заигрывание с агрессором и дискредитация президента", – заявил депутат.

Он был одним из подписантов депутатского обращения к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить Сивохо.

Лерос  основатель арт-проекта Art United Us. Его команда создавала муралы в Киеве. В Раду прошел по списку "Слуги народа" (был №23). 

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, война в Украине, Гео Лерос, Слуга народа, Сергей Сивохо, Андрей Ермак, консультативный совет
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