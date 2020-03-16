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ПОЛИТИКА

"Дискредитирует президента и вредит национальным интересам". Нардепы от "Слуги народа" призвали секретаря СНБО уволить Сивохо

Депутатское обращение народного депутата от "Слуги народа" Егора Чернева к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову по поводу увольнения его внештатного советника Сергея Сивохо подписали 18 депутатов из фракции "Слуга народа".

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Сивохо является одним из 11 внештатных советников секретаря СНБО на общественных началах
Сивохо является одним из 11 внештатных советников секретаря СНБО на общественных началах
Фото: Сергей Сивохо / Facebook

Ряд народных депутатов от "Слуги народа" призвали секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо. 

Депутатское обращение к Данилову инициировал нардеп Егор Чернев, он опубликовал в Facebook фото документа с подписями коллег.

В обращении сказано, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает политическую напряженность, дискредитирует президента Украины и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности". 

Свои подписи под заявлением поставили Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Циба, Игорь Васылив, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондарь, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.

"Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", – написал Чернев.  

https://www.facebook.com/cherneve/posts/2977210678984361

11 марта Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

На следующий день в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве он презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

Во время презентации активисты и журналисты задавали Сивохо вопросы по поводу заявления о внутреннем конфликте. Он сказал, что на Донбассе идет "гибридная война" и что это "многослойный конфликт".

Полиция задержала 15 участников конфликта с Сивохо и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Позже 12 задержанных отпустили, трем избрали меру пресечения в виде личного обязательства или круглосуточного домашнего ареста.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил применение силы и оскорбления в адрес Сивохо, но подчеркнул, что это один из его 11 внештатных советников на общественных началах и он никогда не был уполномочен официально представлять позицию ведомства, в том числе по Донбассу.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Верховная Рада, СНБО, Богдан Яременко, Елизавета Богуцкая, война в Украине, война на Донбассе, Гео Лерос, Слуга народа, Никита Потураев, Сергей Сивохо, Дмитрий Гурин, Анна Бондарь, Алексей Данилов, Татьяна Циба, Виталий Безгин, Елизавета Ясько, Егор Чернев, Андрей Мотовиловец, Игорь Васылив, Александр Мариковский, Виктория Подгорная, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин
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