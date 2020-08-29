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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция проводит проверку по факту вероятного поджога автомобиля нардепа Лероса

По данным полиции, в ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль марки Mercedes, принадлежащий нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу. В его декларации за прошлый год машина такой марки не значится.

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В сообщении полиции не говорится о поджоге
В сообщении полиции не говорится о поджоге
Фото: Geo Leros / Facebook

Полиция проводит проверку по факту пожара, в результате которого в ночь на 29 августа сгорел автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киеве.

"Спасатели потушили пожар, в результате которого уничтожено транспортное средство, принадлежащее народному депутату. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", – сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили, что в результате инцидента сгорел автомобиль марки Mercedes. В декларации за 2019 год Лерос указывал, что ему принадлежит автомобиль Audi R8 2008 года выпуска, кроме того, он пользуется BMW 220D 2014 года выпуска и Ford Capri 1980 года выпуска, которые не находятся в его собственности. Mercedes в декларации не значится.

О поджоге своего автомобиля депутат сообщил в ночь на 29 августа. Лерос заявлял, что жители дома перед возгоранием слышали громкий хлопок.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке).

В мае 2020 года разгорелся публичный скандал с участием Лероса. Он обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Президент Владимир Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В мае неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского. Оба являются фигурантами дела о "пленках Ермака".

Теги: Украина, пожар, полиция, поджог, Гео Лерос, Нацполиция, автомобиль, Mercedes, Слуга народа
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