"За клоуна вы щас п...зды получите". Топ-10 "зашкваров" Верховной Рады IX созыва

Драки, маты, одиозные заявления: новый созыв Верховной Рады в этом смысле мало чем отличался от старых Фото: ЕРА

Зашквар №1. "Продайте собаку – оплатите коммуналку"

В конце января 2020 года народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь во время эфира на телеканале "112 Украина" предложил пенсионерке, дозвонившейся в студию, продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги.

Пенсионеркой оказалась жительница Кировоградской области. Она рассказала гостям студии, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммунальных услуг.

"Прожить в этих условиях действительно трудно, но мы не знаем, имеет ли дозвонившийся в студию слушатель еще какое-то имущество… Я лично встречал случаи, когда хотели получить субсидию, имея несколько квартир…" – ответил Брагарь.

После, рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат добавил: "Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…"

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Евгений Брагарь в эфире телеканала "112 Украина". Видео: 112 Украина / YouTube

Слова 26-летнего народного избранника (до попадания в парламент по списку "Слуги народа" работавшего аспирантом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко) вызвали такой резонанс в обществе и критику со стороны коллег по фракции, что уже на следующий день Брагарю пришлось извиниться.

"Я – новый человек в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не ставил целью кого-то обидеть, а только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не требующие помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого обидели мои слова", – написал Брагарь в Facebook.

Зашквар №2. "Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу"

30 октября 2019 года издание "Буквы" опубликовало интимную телефонную переписку Богдана Яременко. Нардеп от "Слуги народа" во время работы в сессионном зале Верховной Рады договаривался о встрече с девушкой через сайт знакомств.

Согласно скринам, Яременко спрашивал у одной из собеседниц, "сколько денег ей нужно в месяц", а также написал ей, что женат и что является "новым человеком в политике". У еще одной дамы политик интересовался условиями встречи, собеседница ответила нардепу: "Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Журналисты сфотографировали переписку Яременко. Фото: bykvu.com

После публикации скринов переписки в СМИ Яременко заявил, что сам специально организовал эту провокацию и дал возможность фотокорреспондентам в Раде заснять свою переписку в мобильном телефоне.

"После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные "переписки", – написал нардеп в Facebook, но вечером того же дня удалил это сообщение и извинился.

На следующий день Яременко с трибуны Рады извинился перед семьей, избирателями и фракцией. Также он заявил, что его переписку украли, а за ее публикацию журналистам грозит от трех до семи лет. Совладелец "Букв" Екатерина Рошук ответила, что редакция готова судиться.

После секс-скандала нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко уволили с поста главы комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Новым председателем комитета стал депутат из этой же фракции Александр Мережко.

14 января 2020 года, спустя два с половиной месяца после скандала, Яременко впервые за длительное время после секс-скандала выступил в Верховной Раде. Его речь встретили криками "Ганьба!".

Зашквар №3. "Дети очень низкого качества"

Летом 2020 года в центра скандала оказалась нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, она говорила о социальных пособиях. В частности, Третьякова заявила, что в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества".

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Это приводит к тому, что они тоже садятся на государственные средства", – отметила Третьякова.

Хотя заявление нардеп от "Слуги народа" сделала в мае, оно получило огласку в конце июня и вызвало шквал критики в адрес парламентария. Третьякова признала, что высказалась неудачно.

"Да, слова подобраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент длительных публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", – написала Третьякова в Facebook. Позже она уточнила: "Термин "качество детей" не мой. Но за то, что я его использовала в публичной плоскости, я прошу прощения у всех украинцев..."

Вместе с тем, нардеп подчеркнула, что считает себя объектом травли.

"У меня есть враги. Это люди, которые хотят любой ценой сохранить источники своего обогащения за счет другого украинца, они хотят, чтобы система оставалась такой же, как все 30 лет независимости... Грязная кампания свидетельствует об одном: наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей", – заявила Третьякова во время выступления в Верховной Раде. Среди врагов она назвала Федерацию профсоюзов Украины и представителей старых элит.

Зашквар №4. "Баба рабочая, как корабельная сосна"

23 июня этого года во время пресс-конференции в Николаеве глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции Давид Арахамия в очень оригинальной форме обсудили знакомых парламентариев. В частности, Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна".

"Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх...ярит 300 встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую", – говорит Корниенко Арахамии. После чего добавляет: "Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба – да. Баба – да".

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Г лава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции Давид Арахамия. Видео: НАШ / YouTube

Пресс-конференцию транслировало николаевское издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир.

После поднявшегося скандала Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской.

При этом сразу после публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. Домбровская сказала, что получила извинения от Корниенко и считает инцидент исчерпанным. "Думаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", – отметила она.

Зашквар №5. "Тупая овца одиозного СМИ"

В августе 2019 года отличился еще один представитель "Слуги народа" – нардеп-мажоритарщик Максим Бужанский. В своем Telegram-канале парламентарий назвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич.

Так нардеп отреагировал на интервью Духнич с тогдашним лидером партии и будущим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. В материале журналистка заявила, что Бужанский ностальгирует по временам СССР и беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Депутатами вашей партии стали Максим Бужанский, ностальгирующий по СССР и временам Виктора Януковича, Ирина Борзова, с активным бизнесом в оккупированном Крыму, и еще несколько вполне ярких личностей. Вы согласны с ними разделить репутацию партии?" – спросила Духнич у Разумкова.

В ответ Бужанский написал у себя в Telegram: "Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича". Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ".

После поднявшегося скандала Духнич написала в Facebook, что отвечать Бужанскому – "это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

"Кто из вас этим занимается? Я, например, – нет. Голубь живет просто: ест и гадит, ест и гадит. Надеюсь, работа Бужанского как депутата будет продуктивнее, разнообразнее и на благо страны. […] Я догадываюсь о мотиве Бужанского хайпануть, чтобы вы все его обсуждали пару дней и знакомились поближе… Не кормите в общественных местах троллей, клоунов, голубей и депутата Бужанского", – заявила журналистка.

Зашквар №6. "Изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным образом"

19 ноября 2019 года в СМИ появилась информация, что внефракционный нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов в 1990-х был осужден за групповое изнасилование. Нардеп этот факт своей биографии отрицал, называл "дешевой чернухой", а также обнародовал справку об отсутствии судимости, в которой написано: "Неснятой или непогашенной судимости не имеет". Отрицал до тех пор, пока в масс-медиа не опубликовали копию приговора Пологовского районного суда Запорожской области.

Согласно документу, 16-летний Иванисов был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 117 Уголовного кодекса Украины 1960 года (покушение на изнасилование, совершенное группой лиц); ст. 118 УК Украины 1960 года (удовлетворение половой страсти неестественным образом с применением физического насилия, совершенное группой лиц). Будущего политика приговорили к двум с половиной годам за решеткой.

Роман Иванисов (в центре). Фото: Роман Іванісов / Facebook

В самом начале скандала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что политсила окажет "психологическое давление" на Иванисова, чтобы он сложил депутатский мандат, если информация о преступлении подтвердится. В начале декабря, когда информация окончательно подтвердилась, нардепа исключили из фракции.

15 января 2020 года Иванисов впервые после скандала вышел на работу. Арахамия сказал, что юридического механизма для принуждения нардепа к сложению мандата нет.

Зашквар №7. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный"

26 октября 2019 года в Facebook волонтера Маруси Зверобой (настоящее имя Елена Самбул) было опубликовано видео, на котором она и народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина критикуют президента Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. Поведение и стиль разговора президента они сочли неуважительным и хамским и стали рассуждать о возможной гибели Зеленского во время очередной поездки на Донбасс.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный, а как правильно Маруся намекнула: там люди пережили страшные зверства и каждый день должны защищать Украину от врага, которого ты пытаешься вернуть в Украину. Там случайно может взорваться граната, обстрелы бывают случайно… Но честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло во время московских обстрелов, когда кто-то в голубой или белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

"Я тебе обещаю, тебя кто-нибудь взорвет там. Ты почаще езди, я хочу, чтобы ты там чаще ездил, а пацаны просто морально не были к тебе готовы, они к тебе даже на “вы” обращались. Но ты, сука, правильно расставил акценты. Ты показал, как к тебе надо обращаться. Тебя надо мочить в сортирах. Это Путин про тебя [сказал, что] таких, как ты, надо мочить", – добавила Зверобой.

28 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

12 февраля Федине объявили подозрение по делу об угрозах Зеленскому, через месяц меру пресечения изменили на личное обязательство.

Зашквар №8. "Пора приглушить свободу слова"

В конце ноября прошлого года бывшая журналистка и действующий народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине "слишком сильная" свобода слова и ее "пора приглушить".

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", – сказала Василевская-Смаглюк в эфире "Настоящего времени", комментируя дело в отношении нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

После поднявшегося шума нардеп написала в Facebook, что ее фразу "вырвали из контекста".

"Я обращаю внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность к мыслям об убийствах и уничтожениях. Отсюда и последняя фраза об ограничении именно такой свободы слова. И еще раз подчеркну: между свободой слова и угрозами расправы в адрес президента есть большая разница. Именно эту мысль я хотела донести зрителям", – заявила Василевская-Смаглюк.

Зашквар №9. "За клоуна вы щас п...зды получите"

30 октября 2019 года, спустя два месяца после приведения к присяге новоизбранных депутатов, в Верховной Раде нового созыва произошла первая потасовка.

После голосования за проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе вспыхнул конфликт между Николаем Скориком ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и Николаем Тищенко ("Слуга народа"). Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук заявил, что если нардепы не займут свои места, он закроет заседание.

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Видео: NEWSONE / YouTube

Одной потасовкой парламент нового созыва не ограничился. 11 декабря после заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект №2178-10 об открытии рынка сельхозземли, произошла драка между нардепом из фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода". В частности, в конфликте участвовали нардепы VII созыва от "Свободы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что таким образом активисты пытались добиться снятия с рассмотрения законопроекта о рынке земли. Заседание комитета перенесли на следующий день.

6 февраля 2020 года в зале Рады произошла потасовка из-за попытки нардепов блокировать заседание по законопроекту о рынке земли. Во время потасовки народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко обратился к первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой утихомирить нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука, который не давал пройти к президиуму Сергею Власенко.

К Кучеренко подошел нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко. "Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте", – заявил он Кучеренко. В ответ тот назвал "слуг" малолетними клоунами. "Щас за клоуна, бл...дь... За клоуна вы щас п...зды получите", – заявил Ткаченко. "Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко. После этого коллеги отвели нардепа из фракции "Слуги народа" в сторону.

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Видео: Актуальная Правда / YouTube

Зашквар №10. Драка Лероса и Бужанского

5 декабря 2019 года в сессионном зале Верховной Рады подрались два нардепа от "Слуги народа" – Гео Лерос и Максим Бужанский. Инцидент, по словам коллеги подравшихся Ирины Верещук, произошел из-за переписки в общем чате фракции. Лерос "неполитическим образом" высказался в адрес Верещук, Бужанский потребовал извинений.

"У нас действительно был мини-конфликт с Гео Леросом, который, как я считаю, неполитическим образом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация… Те, кто это услышал, пошли к нему. И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", – сказала Верещук.

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Видео: Телеканал ZIK / YouTube

Позже Лерос подтвердил факт драки, но не причины, из-за чего она возникла. Когда переписку из чата фракции "Слуга народа" обнародовали, стало ясно, что конфликт возник из-за того, что Верещук ходит на эфиры телеканалов, связанных с еще одним нардепом, сопредседателем пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Лерос упрекнул коллегу, напомнив о коллегиальном решении в эфиры этих телеканалов не ходить.