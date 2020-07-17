Верховная Рада ушла на каникулы до сентября

До начала сентября Верховная Рада будет работать в режиме внеочередных сессий. Как сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, одна из них состоится уже в следующий вторник.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 17 июля объявил о закрытии третьей сессии парламента IX созыва, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Очередная четвертая сессия начнет свою работу во вторник, 1 сентября, в 10.00 утра. Третью сессию Верховной Рады IX созыва объявляю закрытой", – сообщил Разумков.

При этом спикер сообщил, что парламент продолжит работу в режиме внеочередных сессий, первая из которых состоится в следующий вторник, 21 июля.

14 июля Разумков говорил, что у Верховной Раде "каникул как таковых не будет".

"Депутаты-мажоритарщики возвращаются работать в регионах. Давайте говорить правду и называть вещи своими именами – уже начинается предвыборная кампания, люди начнут работать при подготовке к местным выборам. Депутаты, которые прошли по спискам партий, думаю, также будут привлечены к этому процессу", – сказал он.

Разумков прогнозировал, что до сентября Рада проведет одну-две внеочередных сессии.