"Алло, да!". Корниенко на заседании Рады перепутал микрофон с телефоном. Видео
Во время заседания Верховной Рады 17 июля произошел конфуз с первым заместителем главы фракции "Слуга народа" Александром Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал Корниенко слово, когда тот что-то обсуждал с коллегами. "Микрофон включите!" – призвал спикер. Депутат вначале забыл вставить свою карточку, а затем сказал в микрофон: "Алло, да! Добрый день". Парламентарии начали смеяться и аплодировать. "Видите, уже заработались", – оправдался Корниенко. Видео конфуза опубликовал в YouTube пользователь ch_ud_ik NEWS.
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