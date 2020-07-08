Печерский суд обязал Офис генпрокурора открыть дело против Ермака

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора Украины открыть уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о преступлении в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом в Facebook сообщила адвокатская компания "Миллер", представляющая интересы народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса.

"Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора открыть еще одно уголовное производство, связанное с так называемыми пленками Ермака. Ранее в интересах Гео Лероса в Офис генпрокурора было подано заявление о совершении главой ОП Ермаком уголовного преступления, которое заключается в заведомо ложном сообщении о преступлении. Офис генпрокурора так и не инициировал производство, в связи с чем мы обратились с жалобой в суд", – заявили в компании.

В конце марта текущего года Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака Денис якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности через своего родственника в ОПУ. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников. Сейчас уголовные производства в связи с этим скандалом открыты и против Лероса, и против Андрея и Дениса Ермаков.