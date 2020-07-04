Лерос: Кадрового голода в Украине нет, просто власть тырит наши деньги

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос считает, что около 30% нардепов в пропрезидентской фракции – "случайные люди".

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос считает, что в Украине нет кадрового голода. Об этом он заявил в интервью газете "Факты".

"С вашего позволения некрасиво выражусь о кадровой политике. Перефразирую выражение моего коллеги по парламенту: "Кадрового голода нет – они просто тырят наши деньги". Вот примерно то, что сейчас происходит. У нас безумное количество талантливых украинцев, у которых есть дипломы лучших мировых учебных заведений, они готовы занять топовые должности, но им никто не предлагает. Если мы перестанем искать претендентов среди тех, кто с [главой ОП Андреем] Ермаком ставил ларьки и делит денежные потоки, точно найдем хорошие кандидатуры", – сказал Лерос, отвечая на вопрос о просчетах украинской власти за последний год.

Он также высказал мнение, что "25−30% нашей фракции – случайные люди".

"У них почему-то нет ощущения, что Украина – это парламентско-президентская республика. Элементарный пример – назначение одиозного [Сергея] Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки без согласия парламента. Его хотели назначить на прошлой неделе, но выяснилось, что сначала он должен стать замом, а только потом – и.о. министра. Однако сегодня нет свободной вакансии заместителя, все места заняты. То есть следовало создать еще одну должность зама, а на согласования и прочее нужно время. То, что произошло, ломает парламент через колено: неважно, что вы хотите или не хотите, мы все равно назначим", – сказал депутат.

Лерос до избрания в парламент по списку "Слуги народа" был режиссером, арт-куратором.

В конце марта текущего года Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака Денис якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности через своего родственника в ОПУ. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Сейчас уголовные производства в связи с этим скандалом открыты и против Лероса, и против Андрея и Дениса Ермаков.