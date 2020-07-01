Нардеп Лерос: Ермак пытается быть первым человеком в государстве

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак хочет влиять на политику страны, в том числе международную.

Лерос утверждает, что Ермак (на фото) до сих пор должен деньги представителям киноиндустрии Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак пытается стать "первым человеком в государстве". Об этом народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 1 июля.

"Ермак в качестве главы Офиса президента – это человек, который находится не на своем месте. Он лезет в международную политику, пытается влиять на парламент, на кадровые назначения... Он пытается быть первым человеком в государстве. Такие у него амбиции", – сказал нардеп.

Он утверждает, что пересекался с Ермаком в 2017 году, не зная об этом.

"С Ермаком я познакомился в августе-сентябре прошлого года в Офисе президента. Хотя, как выяснилось позже, за пару месяцев до этого мы пересекались. Мне позвонил мой товарищ из киноиндустрии: "Слушай, ты не помнишь Ермака?" Ответил, что не помню. Он напомнил: "Мне в 2017 году не хотели отдавать деньги за выполненную работу. Ты позвонил одному человеку и объяснил, что некрасиво так делать. Это и был Ермак". Действительно была такая история. Если вы без камер и диктофонов поговорите с представителями киноиндустрии, они расскажут, что Ермак по сей день должен им деньги", – утверждает Лерос.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Офиса президента своего помощника Ермака. Ранее эту должность занимал Андрей Богдан.

29 марта Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака Денис якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности через своего родственника в ОПУ. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.