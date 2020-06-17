"Да, я – инициативный человек". Ермак ответил на вопрос, почему его называют вице-президентом

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что занимается вопросами внешней политики, чтобы уберечь других членов команды главы государства от нападок оппонентов, а слухи, что он считает себя вице-президентом, распускают те, кому "не нравится сплоченность команды".

Ермак: Я всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я бы никогда не пошел в политику, если бы не он Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня, заявил, что пришел в политику только благодаря президенту Владимиру Зеленскому и уйдет из нее вместе с ним.

"Я всегда повторял и повторяю: я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я бы никогда не пошел в политику, если бы не он. Я тут с ним и для него. Я буду на этой должности столько, сколько решит президент Владимир Зеленский", – сказал Ермак.

Он отметил, что критически относится к своей работе и старается быть эффективным.

"Разумеется, я надеюсь быть настолько полезным ему и эффективным на своей должности, чтобы ни у Владимира Зеленского, ни у общества не возникало вопросов к моей работе. Для меня это важно. Мой внутренний критик достаточно сильный. Каждый день я сам даю жесткую оценку тому, что я сделал. И это подстегивает меня быть активным и инициативным", – отметил руководитель Офиса президента.

Журналистка Соня Кошкина, которая брала интервью, сказала, что исторически чиновники, занимавшие эту должность, больше времени уделяли внутренней политике, но Ермак изменил подход и своим приоритетом считает внешнюю политику.

"Наверное, при других обстоятельствах глава ОП мог бы не продолжать работать в нормандском формате, которым я занимался ранее. Но ситуация диктует иное. Вряд ли кто-то другой выдержал бы все те нападки, которые на меня совершались [в связи с этой деятельностью]. Поэтому я не хотел бы бросать кого-то на амбразуру и продолжаю заниматься в том числе "Нормандией" вместе с коллегами, очень профессиональными людьми", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что внутренними вопроса также занимается, например коммуницирует со всеми органами власти и проводит встречи с народными депутатами.

"Плюс сбор информации по всем как внутриполитическим, так и внешнеполитическим вопросам – для президента готовится большое количество аналитического материала. Много общаюсь с коллегами из других стран – главами администраций, советниками президентов. Сложились хорошие отношения с немецкими, французскими, американскими, турецкими, итальянскими коллегами и так далее", – рассказал Ермак.

Кошкина отметила, что, возможно, поэтому его называют за глаза вице-президентом.

"Такие разговоры – давнишний прием, который используется в нашей политике: когда кому-то не нравится сплоченность команды, пытаются заниматься различными вбросами. Да, я – инициативный человек. Я не боюсь брать на себя ответственность в чувствительных моментах, таких как, например, минские переговоры или [вопросы], связанные с региональной политикой", – сказал он.

Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в феврале 2020 года. До Ермака эту должность занимал Андрей Богдан.

Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.