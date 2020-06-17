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Дело Ермака. Суд обязал открыть производство против адвоката Найема за неправдивое сообщение о преступлении

Брат главы Офиса президента Украины Денис Ермак заявил, что на обнародованных в сети записях нет упоминания того, что Андрей Ермак может способствовать назначению на некие должности, на чем настаивает адвокат Маси Найем.

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Найем (на фото) является адвокатом Гео Лероса, который обнародовал видеозаписи, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на госдолжности
Найем (на фото) является адвокатом Гео Лероса, который обнародовал видеозаписи, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на госдолжности
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Шевченковский районный суд Киева обязал полицию возбудить уголовное дело против адвоката Маси Найема за неправдивое сообщение о преступлении. Об этом в Facebook сообщил брат главы Офиса президента Украины Денис Ермак.

"Речь все о той же истории – якобы я получал какие-то деньги и передавал их брату Андрею [Ермаку] за назначение каких-то людей на какие-то должности. Мне очевидно, что весь этот шум имеет только одну конкретную цель – атака и давление на брата. Но если вы сказали "а", говорите и "б". Предоставьте доказательства или отвечайте по закону за ложь", – написал он.

Ермак подчеркнул, что в заявлении Найема не указано никаких фактических обстоятельств по делу.

"Во-вторых, на известных и обнародованных ранее видеозаписях нет и упоминания того, что мой брат может "способствовать" назначению на некие должности, на чем настаивает адвокат. И в-третьих, ни один человек, имя которого звучало на записях, не был назначен на должность в госорганах", – отметил он.

https://www.facebook.com/Dennylegionet/posts/3455731457812718

Найем является адвокатом депутата от фракции "Слуга народа" Гео Лероса, который 29 мая обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Теги: Маси Найем, Гео Лерос, Александр Ермак, Офис президента Украины, Денис Ермак
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