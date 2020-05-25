В СБУ подтвердили открытие уголовного производства о возможной госизмене Ермака и Кучмы

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства из-за возможной государственной измены со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске – главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы. Об этом на запрос "Укринформа" заявили в СБУ.
"Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева от 23.04.2020 и на основании обращения от 13.03.2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича относительно вероятного совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, Главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. В указанном уголовном производстве сообщение о подозрении ни совершалось ", – сообщается в документе.
В СБУ отметили, что подробные сведения досудебного расследования пока разглашению не подлежат.
13 марта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.
По его мнению, подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в который войдут представители оккупационной администрации ОРДЛО, является государственной изменой, противоречит Конституции и законодательству и свидетельствует о поддержке государства-агрессора России.
Также 13 марта ZN.UA опубликовало документ, согласно которому в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса.
О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, сообщала пресс-служба Офиса президента.
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.
На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.
В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил он.