В СБУ подтвердили открытие уголовного производства о возможной госизмене Ермака и Кучмы

На основании обращения народного депутата Украины Владимира Вятровича Служба безопасности Украины открыла уголовное производство относительно вероятной госизмены главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы, сообщили в СБУ.

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства из-за возможной государственной измены со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске – главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы. Об этом на запрос "Укринформа" заявили в СБУ.

"Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева от 23.04.2020 и на основании обращения от 13.03.2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича относительно вероятного совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, Главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. В указанном уголовном производстве сообщение о подозрении ни совершалось ", – сообщается в документе.

В СБУ отметили, что подробные сведения досудебного расследования пока разглашению не подлежат.

13 марта народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности, Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований с требованием открыть производство против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

По его мнению, подписание Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа о создании консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы, в который войдут представители оккупационной администрации ОРДЛО, является государственной изменой, противоречит Конституции и законодательству и свидетельствует о поддержке государства-агрессора России.

Также 13 марта ZN.UA опубликовало документ, согласно которому в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса.

О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, сообщала пресс-служба Офиса президента.