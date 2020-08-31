Зеленский назвал "микробами" некоторых депутатов Рады

Некоторые народные депутаты забыли, для чего попали в Верховную Раду Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, такие депутаты – это "бактерии в здоровом организме".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал некоторых народных депутатов "микробами", потому что они забыли, для чего попали в Верховную Раду Украины. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом Зеленский сказал в своем выступлении на съезде партии "Слуга народа" в понедельник, 31 августа.

"Некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда [в Верховную Раду] попали, и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", – сказал он.