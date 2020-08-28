Команда Зеленского, похоже, проваливает местные выборы – президенту приходится прикрыть провалы нерадивых "слуг" остатками своего авторитета

Как приятно узнать, что президент твоей страны – обладатель черного пояса по карате. А представляете, насколько круче, когда оказывается, что национальный лидер сумел победить обладателя черного пояса!

Депутат от Либеральной партии Джастин Трюдо в 2012 году был приблизительно в таком же возрасте, как нынче Владимир Зеленский, и его премьерство было еще впереди, когда он принял решение поучаствовать в благотворительном боксерском поединке. Ежегодные состязания боксеров-любителей устраивал фонд "Драка против рака", собиравший средства на онкологические исследования. Участие в бое политических конкурентов привлекало особенное внимание публики, которая всегда рада поглазеть, как политики мутузят друг друга кулаками, а не словами, как они это делают обычно. Противостоял задиристому красавчику-либералу такой же симпатяга-забияка – сенатор от Консервативной партии, бывший морской пехотинец Патрик Бразо.

Для обоих поединок имел не только спортивный или политический смысл: Бразо потерял от рака мать, Трюдо – отца, бывшего премьера Канады.

Так вот, Патрик Бразо и был самым настоящим обладателем черного пояса по карате. На три года младше Трюдо и, хотя и меньше ростом, значительно внушительней по физическим кондициям, он считался фаворитом боя. Консерваторы просто предвкушали, как он на глазах у восторженной публики уложит мажора-либерала, который не имел за спиной ни поясов, ни суровой школы морской пехоты.

И первый раунд, казалось, шел именно по этому сценарию: Джастин пропустил ударов больше, чем за всю свою предыдущую политическую карьеру. Но Патрик, спешивший быстро расправиться с противником, вымахался и растратил силы, и уже второй раунд был за Трюдо, а в третьем рефери остановил бой ввиду его явного преимущества. Благотворительный фонд заработал тогда только на этом поединке $230 тыс., а Патрик Бразо, по условиям договора, неделю был вынужден ходить в футболке с символикой Либеральной партии.

Год спустя после боя Джастин Трюдо стал лидером партии, еще через два – возглавил страну в качестве главы правительства.

Эта прекрасная история – вовсе не призыв к Владимиру Зеленскому лезть в ринг драться с оппонентами, как когда-то это делал канадец, ставший для него в чем-то образцом для подражания: украинскому президенту хочется такой же видимой легкости манер, суперсовременности и популярности. Как он сам говорил, очень хочется, чтобы украинцы улыбались. Трюдо улыбаются. Просто за этой видимой легкостью канадского политика кроется большая работа как его самого, так и людей, которые с ним трудятся. И к тому вроде бы не очень серьезному выходу на ринг он готовился по-настоящему.

А президенту Зеленскому черный пояс по карате достался "на шару" после посещения Кропивницкой областной ДЮСШ олимпийского резерва. У главы государства нынче большой чес по городам и весям, где его команда, похоже, с треском проваливает местные выборы, и президенту не остается ничего другого, кроме как тратить государственное время и средства, чтобы прикрыть провалы нерадивых "слуг" остатками своего авторитета. По ходу Зеленский исполняет весь ритуал, который исполняли все его предшественники: перерезание ленточек, посещение "объектов", умное лицо и мучительные попытки не уснуть в президиумах на встречах с "активом", коллекционирование дурацких подарков "от общественности", умильное лицо на фоне детей.

Наверное, и эта часть обязаловки, которую, пусть бы только не в такой тошнотворной форме, приходится исполнять политику, не вызывала бы чувства отторжения, если бы не многочисленные свидетельства, что когда-то дерзкий наглец, вызвавший бывшего президента ради единоборства на стадион, давно уже выбросил полотенце на политический ринг. Владимир Зеленский больше не бросает вызов коррумпированной системе Украины. Он махнул на нее рукой. Более яркого свидетельства, чем назначение начальником Одесской таможни Дениса Пудрика, просто карикатурного представителя этой прожженной корпорации, трудно даже специально придумать. Но президенту все равно. Он уже только исполняет.

А Джастин Трюдо, пережив уже в качестве премьера не один неприятный скандал, остается любимцем народа. Случись этой осенью выборы, он со своей партией набрал бы на них приятные 36,6%. "Слугам" эти цифры уже могут только сниться.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора