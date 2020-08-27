Главой Одесской таможни назначили люстрированного чиновника. Саакашвили назвал это самоуничтожением

Одесскую таможню с 25 августа возглавил заместитель начальника этой же структуры Денис Пудрик. Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни Гостаможслужбы в Facebook.
В сообщении уточняется, что Пудрик начал работу в таможенных органах в 1998 году с инспекторской должности. Возглавлял Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Львовскую и Крымскую таможни. Кандидат экономических наук, почетный таможенник Украины.
Поскольку Пудрик с 4 июня 2013 года по 5 мая 2014 года занимал должность начальника Крымской таможни Министерства доходов и сборов Украины и не был уволен в этот период по собственному желанию, что соответствует критерию очистки власти, предусмотренному п. 4 ч. 2 ст. 3 закона Украины "Об очистке власти", его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Сообщение об этом размещено на сайте Министерства юстиции Украины 5 февраля 2019 года.
Чиновник подал иск об отмене данного решения, суд его удовлетворил.
Саакашвили так прокомментировал назначение Пудрика на своей странице в Facebook: "Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же среди старых "профессионалов" и углубляя коррупционный круг. Сколько можно жрать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?"
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.