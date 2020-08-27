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Главой Одесской таможни назначили люстрированного чиновника. Саакашвили назвал это самоуничтожением

25 августа исполняющим обязанности начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Украины назначен люстрированный чиновник Денис Пудрик. Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал это самоуничтожением.

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Люстрированный чиновник возглавил Одесскую таможню
Люстрированный чиновник возглавил Одесскую таможню
Фото: Одеська митниця Держмитслужби / Facebook

Одесскую таможню с 25 августа возглавил заместитель начальника этой же структуры Денис Пудрик. Об этом сообщила пресс-служба Одесской таможни Гостаможслужбы в Facebook.

В сообщении уточняется, что Пудрик начал работу в таможенных органах в 1998 году с инспекторской должности. Возглавлял Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Львовскую и Крымскую таможни. Кандидат экономических наук, почетный таможенник Украины.

https://www.facebook.com/ODcustomsUA/posts/980897105720150

Поскольку Пудрик с 4 июня 2013 года по 5 мая 2014 года занимал должность начальника Крымской таможни Министерства доходов и сборов Украины и не был уволен в этот период по собственному желанию, что соответствует критерию очистки власти, предусмотренному п. 4 ч. 2 ст. 3 закона Украины "Об очистке власти", его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Сообщение об этом размещено на сайте Министерства юстиции Украины 5 февраля 2019 года.

Чиновник подал иск об отмене данного решения, суд его удовлетворил.

Саакашвили так прокомментировал назначение Пудрика на своей странице в Facebook: "Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же среди старых "профессионалов" и углубляя коррупционный круг. Сколько можно жрать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?"

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Теги: Одесса, Михаил Саакашвили, люстрация, таможня, назначение
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