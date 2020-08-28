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Зеленский назначил бывшего работника СБУ Сергийчука новым главой Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Черкасской области вручил новому руководителю области Сергею Сергийчуку удостоверение. Сергийчук до 2019 года работал в системе Службы безопасности Украины.

Сергийчук получил удостоверение главы Черкасской ОГА 28 августа
Сергийчук получил удостоверение главы Черкасской ОГА 28 августа
Фото: Сергій Сергійчук / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа представил нового главу Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Сергея Сергийчука. Об этом сообщили в Офисе президента Украины. 

На встрече с представителями бизнеса региона Зеленский вручил новому руководителю области служебное удостоверение.

"Мы меняем главу областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", – отметил Владимир Зеленский.

Зеленский выразил желание, чтобы новый глава ОГА сразу начал действовать.

"Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", – добавил он.

В ответ на заявление Зеленского Сергийчук сказал, что "будет развивать область, чтобы жизнь черкасчан была лучше".

Сергей Сергийчук окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получил диплом по специальности "правоведение", квалификация специалист права, пишет агентство RegioNews. В 2006 году проходил курсы повышения квалификации для начальников управлений и заместителей в Академии Службы безопасности Украины.

С 1994-го по 2019 год Сергийчук работал в центральном аппарате Службы безопасности Украины (СБУ). Занимал должности начальника управления и заместитель начальника СБУ. В 2019 году был заместителем начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Имеет досрочно присвоенные воинские звания подполковник и полковник. В 2014 году получил статус участника боевых действий на востоке Украины.

Теги: СБУ, Черкасская область, Владимир Зеленский, президент, регионы
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