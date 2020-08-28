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Зеленский надеется, что по итогам саммита Украина – ЕС будет принято амбициозное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что саммит Украина – ЕС в Брюсселе пройдет максимально результативно.

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Зеленский заверил, что Украина настроена на тесное взаимодействие с институтами ЕС
Зеленский заверил, что Украина настроена на тесное взаимодействие с институтами ЕС
Фото: president.gov.ua

Совместное заявление по итогам октябрьского саммита Украина – ЕС должно отражать "высокий уровень амбиций" Киева и Брюсселя по дальнейшему развитию отношений. Такое мнение высказал 28 августа президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский отметил, что "украинская сторона настроена на тесное взаимодействие с институтами ЕС для того, чтобы обеспечить максимальную результативность саммита".

"Украина и ЕС, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией COVID-19, продолжают экономическую интеграцию и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время Верховная Рада примет ряд законов по выполнению Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина будет готова обсудить прогресс в выполнении соглашения и ключевых реформ", – заявил он.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, заверила "в полной поддержке интеграции Украины в Европейский союз".

Саммит Украина – ЕС должен пройти 1 октября в Брюсселе.

Украина в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также сотрудничает с Брюсселем в рамках программы "Восточного партнерства" с 2009 года. Цель проекта – развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС. Курс на получение полноправного членства в Евросоюзе также закреплен в Конституции Украины.

Зеленский заявлял, что Украина ждет от Евросоюза перечня четких условий для получения полноправного членства в ЕС.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Брюссель, Соглашение об ассоциации, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Евросоюз
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