Партия "Слуга народа" представила кандидатов в мэры на местных выборах. Список

Партия "Слуга народа" на съезде 31 августа представила своих кандидатов в мэры областных центров и городов Украины на местных выборах, которые пройдут этой осенью, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Кандидатами от "Слуги народа" стали:
- в Виннице – глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов;
- в Днепре – главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко;
- в Житомире – ректор государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов;
- в Запорожье – первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко;
- в Ивано-Франковске – директор строительной компании "Мельник" Александр Богачев;
- в Киеве – нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;
- в Кривом Роге (Днепропетровская область) – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик;
- в Кропивницком – банкир Ольга Ковалева-Алокили;
- во Львове – депутат Львовского горсовета седьмого созыва Тарас Кльофа;
- в Николаеве – предприниматель, председатель общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;
- в Одессе – комик, бывший участник "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов;
- в Полтаве – застройщик, президент спортивного клуба "Полтава" Сергей Иващенко;
- в Ровно – председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль;
- в Сумах – нардеп от "Слуги народа" Татьяна Рябуха;
- в Славянске (Донецкая область) – депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина;
- в Тернополе – комик, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "Квартал 95" Виктор Гевко;
- в Ужгороде – депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;
- в Харькове – председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер;
- в Херсоне – ректор Херсонского государственного аграрного университета, бывший депутат Херсонского горсовета от "Европейской солидарности" Юрий Кириллов;
- в Хмельницком – депутат Хмельницкого облсовета Инна Ящук;
- в Черкассах – владелец группы компаний по производству агрохимии "Укравит" Виталий Ильченко;
- в Черновцах – предприниматель-ресторатор, председатель областной организации партии "Слуга народа" Виталий Другановский;
- в Чернигове – бизнесмен, бывший глава местной ячейки партии УДАР Юрий Тарасовец.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.