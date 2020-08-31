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Партия "Слуга народа" представила кандидатов в мэры на местных выборах. Список

"Слуга народа" представила своих кандидатов в мэры 21 областного центра, а также городов Славянск Донецкой области и Кривой Рог Днепропетровской области.

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Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября
Фото: depositphotos.com

Партия "Слуга народа" на съезде 31 августа представила своих кандидатов в мэры областных центров и городов Украины на местных выборах, которые пройдут этой осенью, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кандидатами от "Слуги народа" стали:

  • в Виннице – глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов;
  • в Днепре – главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко;
  • в Житомире – ректор государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов;
  • в Запорожье – первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко;
  • в Ивано-Франковске – директор строительной компании "Мельник" Александр Богачев;
  • в Киеве – нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;
  • в Кривом Роге (Днепропетровская область) – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик;
  • в Кропивницком – банкир Ольга Ковалева-Алокили;
  • во Львове – депутат Львовского горсовета седьмого созыва Тарас Кльофа;
  • в Николаеве – предприниматель, председатель общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;
  • в Одессе – комик, бывший участник "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов;
  • в Полтаве – застройщик, президент спортивного клуба "Полтава" Сергей Иващенко;
  • в Ровно – председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль;
  • в Сумах – нардеп от "Слуги народа" Татьяна Рябуха;
  • в Славянске (Донецкая область) – депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина;
  • в Тернополе – комик, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "Квартал 95" Виктор Гевко;
  • в Ужгороде – депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;
  • в Харькове – председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер;
  • в Херсоне – ректор Херсонского государственного аграрного университета, бывший депутат Херсонского горсовета от "Европейской солидарности" Юрий Кириллов;
  • в Хмельницком – депутат Хмельницкого облсовета Инна Ящук;
  • в Черкассах – владелец группы компаний по производству агрохимии "Укравит" Виталий Ильченко;
  • в Черновцах – предприниматель-ресторатор, председатель областной организации партии "Слуга народа" Виталий Другановский;
  • в Чернигове – бизнесмен, бывший глава местной ячейки партии УДАР Юрий Тарасовец.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Теги: Ирина Верещук, местные выборы, Слуга народа, Виталий Ильченко, Александр Богачев, Алексей Кучер, Олег Филимонов, Сергей Борзов, Виталий Коваль, Сергей Рыженко, Татьяна Домбровская
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