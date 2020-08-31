Партия "Слуга народа" представила кандидатов в мэры на местных выборах. Список

"Слуга народа" представила своих кандидатов в мэры 21 областного центра, а также городов Славянск Донецкой области и Кривой Рог Днепропетровской области.

Партия "Слуга народа" на съезде 31 августа представила своих кандидатов в мэры областных центров и городов Украины на местных выборах, которые пройдут этой осенью, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кандидатами от "Слуги народа" стали:

в Виннице – глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов;

в Днепре – главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко;

в Житомире – ректор государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов;

в Запорожье – первый заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виталий Тишечко;

в Ивано-Франковске – директор строительной компании "Мельник" Александр Богачев;

в Киеве – нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;

в Кривом Роге (Днепропетровская область) – генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик;

в Кропивницком – банкир Ольга Ковалева-Алокили;

во Львове – депутат Львовского горсовета седьмого созыва Тарас Кльофа;

в Николаеве – предприниматель, председатель общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;

в Одессе – комик, бывший участник "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов;

в Полтаве – застройщик, президент спортивного клуба "Полтава" Сергей Иващенко;

в Ровно – председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль;

в Сумах – нардеп от "Слуги народа" Татьяна Рябуха;

в Славянске (Донецкая область) – депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина;

в Тернополе – комик, автор и актер шоу "Країна У" производства студии "Квартал 95" Виктор Гевко;

в Ужгороде – депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;

в Харькове – председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер;

в Херсоне – ректор Херсонского государственного аграрного университета, бывший депутат Херсонского горсовета от "Европейской солидарности" Юрий Кириллов;

в Хмельницком – депутат Хмельницкого облсовета Инна Ящук;

в Черкассах – владелец группы компаний по производству агрохимии "Укравит" Виталий Ильченко;

в Черновцах – предприниматель-ресторатор, председатель областной организации партии "Слуга народа" Виталий Другановский;

в Чернигове – бизнесмен, бывший глава местной ячейки партии УДАР Юрий Тарасовец.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.