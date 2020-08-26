ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кандидатом в мэры Николаева от "Слуги народа" стала "рабочая баба" из диалога Корниенко и Арахамии

Предприниматель Татьяна Домбровская выдвинута на пост николаевского городского головы от партии "Слуга народа". В июне нардеп от монобольшинства Александр Корниенко в беседе с коллегой по парламенту Давидом Арахамией дал ей несколько неформальных характеристик, за которые потом извинялся.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Домбровскую в "Слуге народа" считают способной провести много встреч и выиграть выборы
Домбровскую в "Слуге народа" считают способной провести много встреч и выиграть выборы
Фото: Татьяна Домбровская / Facebook

Кандидатом в мэры Николаева от партии "Слуга народа" стала предприниматель Татьяна Домбровская, об этом сообщила в Facebook народный депутат от монобольшинства Галина Янченко.

"Еще одна женщина – кандидат в мэры от партии "Слуга народа", Татьяна Домбровская. Она будет представлять команду нашей политсилы в качестве кандидата в мэры Николаева", – написала Янченко.

По ее словам, Домбровская является успешным и известным в городе предпринимателем, "имеет видение и программу действий".

https://www.facebook.com/halyna.yanchenko/posts/10222740559332258

Домбровская стала известна после неформальной беседы главы партии "Слуга народа" нардепа Александра Корниенко с руководителем парламентской фракции этой политсилы Давидом Арахамией. 23 июня, думая, что микрофоны перед началом пресс-конференции в Николаеве отключены, Корниенко назвал Домбровскую "рабочей бабой" и "корабельной сосной", которая "отх...ярит 300 встреч за четыре месяца и выиграет".

Затем политик принес извинения Домбровской и нардепу Ирине Аллахвердиевой, чью внешность он также обсуждал с Арахамией.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Теги: Николаев, Слуга народа, Галина Янченко, Александр Корниенко, Татьяна Домбровская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Педан рассказал, почему не показывает свою жену
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
Посетителям Венской оперы запретили кричать "Браво!"
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  Роман Агаты Кристи "Десять негритят" выйдет во Франции под другим названием
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
  "Залишимось друзями". Группа "Фіолет" выпустила песню на трех языках. Видео
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
"Цветы лечат". Заразившаяся COVID-19 Фреймут позировала с букетом
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
Имбирный с мятой и зеленый с лимоном. Бундхен рассказала о семейной традиции чаепития
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
"Поза странная". Бадоев в кимоно показал голый торс
Могилевская поделилась снимком из гримерки
Могилевская поделилась снимком из гримерки
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
Невеста старшего сына Бекхэмов призналась в симпатии к его сестре
"Проезжала на зеленый сигнал". Малахова обнародовала фото своей машины после столкновения с дорожным блокиратором
"Проезжала на зеленый сигнал". Малахова обнародовала фото своей машины после столкновения с дорожным блокиратором
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
"Так сексуально". 45-летняя Лонгория показала фигуру в купальнике
"Близнецы". Поклонники приняли 20-летнюю дочь Уизерпсун за саму актрису
"Близнецы". Поклонники приняли 20-летнюю дочь Уизерпсун за саму актрису
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
  "Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS