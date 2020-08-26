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Кличко: УДАР идет на местные выборы самостоятельно

Партия готова сотрудничать с демократическими и проевропейскими силами, и такое сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков или по другим мотивам, заявил лидер УДАРа, мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

 
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Кличко: Когда мы в 2014 году пришли в Киевскую мэрию, там были разбитые помещения, пустой бюджет и разграбленный город
Кличко: Когда мы в 2014 году пришли в Киевскую мэрию, там были разбитые помещения, пустой бюджет и разграбленный город
Фото: klichko.org

Партия УДАР пойдет на местные выборы отдельно от других политических сил, заявил сегодня на съезде партии в Киеве ее лидер, мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, сообщает сайт политика.

"УДАР пойдет на местные выборы отдельно. И будет нести ответственность исключительно перед людьми. На это есть запрос наших сторонников. И еще больший запрос в обществе на открытость политики, а не закулисные договоренности. Как мэр столицы, я всегда отстаивал интересы киевлян. Как лидер политической силы – европейское будущее Украины, демократические ценности и свободы ее граждан. И я остаюсь на этих позициях", – сказал Кличко.

Политик добавил, что партия готова сотрудничать с демократическими и проевропейскими силами.

"Это сотрудничество будет открытым и в интересах граждан, а не отдельных политиков или по другим мотивам", – заявил мэр Киева.

Кличко отметил, что УДАР будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины.

"Когда мы в 2014 году пришли в Киевскую мэрию, там были разбитые помещения, пустой бюджет и разграбленный город. Убитая инфраструктура, в которую десятилетиями не вкладывали средств. А на востоке в это время война. В 2014-м команда УДАРа взяла на себя ответственность за перемены в столице. Мы защищаем киевлян и развиваем город, который любим. Результаты нашей работы видят люди: почти тысяча отремонтированных дорог и проездов, ремонт мостов и путепроводов, обновленные парки и скверы, финансовая поддержка медиков и учителей, новые школы и детсады, отремонтированные отделения больниц и новое современное оборудование в них. Завершение инфраструктурных долгостроев и строительство новых станций метро, новое уличное освещение, система видеонаблюдения в городе, новый общественный транспорт", – перечислил он. 

Кличко является мэром Киева с июня 2014 года. Он сообщал о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, местные выборы
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