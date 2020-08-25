"Наш край" и Селянская партия в Киевской области объединились для участия в местных выборах

"Наш Край" и Селянская партия Украины сообщили, что направят свою деятельность "на возрождение экономической и социальной жизни на селе, развитие местных сообществ и развитие их инфраструктуры".

На совместном форуме Киевской областной организации партии "Наш край" и Селянской партии Украины было принято решение совместно принять участие в осенних местных выборах. Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина".

Целью форума было обсуждение проблем аграрной отрасли Киевской области, подписание меморандума о сотрудничестве и определение планов совместной деятельности на предстоящих местных выборах, сказано в сообщении.

"Киевская область всегда была первой по сбору урожая в аграрном секторе и в других отраслях промышленности. Поэтому нам нужно эти силы наращивать, нам нужно все сделать, чтобы наша молодежь не покидала страну, не покидала тот край, где родилась и проживала. Сегодня происходит реформа, реформы предлагают нам теоретики, а воплощать в жизнь их должны профессиональные люди", – отметил председатель киевской областной организации "Наш край" Анатолий Присяжнюк.

Как сообщили организаторы форума, "Наш край" и Селянская партия Украины направят свою деятельность "на возрождение экономической и социальной жизни на селе, развитие местных сообществ и развитие их инфраструктуры".