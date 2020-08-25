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Экономист Новак: Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн – пиар-ход. Идея возникла "внезапно" накануне местных выборов

Повышение минимальной зарплаты несущественное, страна может себе это позволить, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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Новак: Сейчас повышение зарплат просто необходимо
Новак: Сейчас повышение зарплат просто необходимо
Фото: Андрій Новак / Facebook

В Украине наблюдается кадровый голод, и единственное, что может приостановить миграцию, – это увеличение уровня доходов внутри страны. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил экономист Андрей Новак.

"Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн – это предвыборный пиар-ход. Провластная политическая сила таким образом хочет улучшить свой рейтинг. Ранее в соответствии с бюджетом на 2020 год не предусматривались изменения в социальных платежах. Эта идея возникла внезапно накануне местных выборов, которые назначены на 25 октября", – сказал экономист.

По его мнению, как госбюджет, так и частный сектор могут себе позволить такое повышение зарплаты.

"С экономической точки зрения основная нагрузка ляжет именно на частный сектор, на который приходится 85% экономики страны. Там небольшой процент работников имеют исключительно минимальную зарплату в 4,7 тыс. грн на сегодня. Как правило, она используется только для так называемой белой бухгалтерии. Традиционно указывается минимальная зарплата, а остаток выдается в конверте. Теперь часть средств из конверта перекочует в бухгалтерию. По сути, для частного работодателя ничего не меняется, только немного вырастет база налогообложения. Что касается госсектора экономики, там небольшая часть работала исключительно на минималку. Учитывая, что госсектор небольшой – всего 15% экономики, нагрузка на бюджет будет незначительной", – подчеркнул Новак.

Он считает, что в Украине надо повышать заработную плату, чтобы уменьшить отток трудовых ресурсов.

"Дальнейшее повышение, которое анонсировал президент, – до 6 тыс. грн с 1 января, а потом и 6,5 тыс. – это уже существенно. Такие параметры минимальной зарплаты нужно будет учитывать при формировании бюджета на следующий год. Это выполнить можно даже за счет экономии на других статьях расходов. Мы можем это позволить. Тем более, что сейчас повышение зарплаты просто необходимо. Из-за низкого уровня оплаты труда происходит массовая трудовая миграция. Украинцы едут за границу, чтобы обеспечить себе достойное существование. Большинство работодателей говорят о кадровом голоде по всем направлениям. Причем не хватает как квалифицированных, так и неквалифицированных работников. Единственное, что может приостановить миграцию, – увеличение уровня доходов внутри страны, в первую очередь за счет зарплаты", – резюмировал собеседник.

25 августа Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Решение вступит в силу с 1 сентября.

Проект закона о повышении минимальной заработной платы в начале августа внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.

Теги: Украина, налоги, выборы, миграция, госбюджет, зарплата, экономика, бюджет, доходы, Андрей Новак, минимальная зарплата, кадры
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