ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верховная Рада повысила минимальную зарплату

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тыс. грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На данный момент минимальная зарплата составляет 4723 грн
На данный момент минимальная зарплата составляет 4723 грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Верховная Рада Украины 25 августа приняла законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", за проголосовали 295 народных депутатов.

Решение вступит в силу с 1 сентября.

Министр финансов Сергей Марченко, представляя документ, заявил, что до конца текущего года на повышение зарплат из государственного бюджета потратят 4 млрд грн.

Проект закона о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн в начале августа внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.

Теги: Верховная Рада, бюджет, Владимир Зеленский, законопроект, минимальная зарплата, Сергей Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм
Невеста Бруклина Бекхэма пойдет под венец в платье от Виктории Бекхэм
"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку
"Прекрасное тату". Ратаковски оголилась, чтобы продемонстрировать новую татуировку
  "Герой". Bahroma выпустила клип о людях, переживающих депрессию. Видео
  "Герой". Bahroma выпустила клип о людях, переживающих депрессию. Видео
Вика из "НеАнгелов" в День Независимости позировала в желтом купальнике на фоне моря
Вика из "НеАнгелов" в День Независимости позировала в желтом купальнике на фоне моря
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
Ефросинина рассказала, почему ее сын расплакался в свой день рождения
Ефросинина рассказала, почему ее сын расплакался в свой день рождения
Обнародованы фото 58-летнего Круза, выполняющего трюк на мотоцикле на высоте девятиэтажного дома
Обнародованы фото 58-летнего Круза, выполняющего трюк на мотоцикле на высоте девятиэтажного дома
Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери
Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери
"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике
"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике
"Завтрак, тщательно продуманный сыном, трюки на самокате". Мазур поделилась снимками с сыном
"Завтрак, тщательно продуманный сыном, трюки на самокате". Мазур поделилась снимками с сыном
По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки
По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки
"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального
"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального
"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем
"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем
Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев
Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев
  Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
  Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике
"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS