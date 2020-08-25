Верховная Рада повысила минимальную зарплату

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тыс. грн.

Верховная Рада Украины 25 августа приняла законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", за проголосовали 295 народных депутатов.

Решение вступит в силу с 1 сентября.

Министр финансов Сергей Марченко, представляя документ, заявил, что до конца текущего года на повышение зарплат из государственного бюджета потратят 4 млрд грн.

Проект закона о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн в начале августа внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.