Рост потребительского спроса и детенизация зарплат. Минфин прокомментировал повышение минимальной заработной платы в Украине

В Министерстве финансов Украины заявили, что повышение с 1 сентября 2020 года минимальной зарплаты до 5 тыс. грн будет стимулировать рост потребительского спроса и детенизацию зарплат, а также приведет к росту бюджета Пенсионного фонда.

В Украине с 1 сентября 2020 года повысится размер минимальной заработной платы Фото: pixabay.com

Согласно изменениям, внесенным Верховной Радой Украины 25 августа в госбюджет на 2020 год, с 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата увеличится на 5,9% – до 5 тыс. грн. Это приведет к положительным изменениям в экономике страны, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Соотношение между размерами должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой, которое сложилось в текущем году (44,5%) будет сохранено. Размер должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки составит 2225 грн (повышение на 5,9%).

Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в госбюджет на текущий год предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд грн.

Увеличение расходов на выплату повышенных размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС будет осуществлено:

за счет экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" в сумме 3,5 млрд грн, что вызвано, в частности, отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным по сравнению с прогнозным, который использовался при подготовке государственного бюджета на 2020 год;

пересмотра прогноза доходов государственного бюджета в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 года до 5 тыс. грн.

Доходы будут увеличены на 0,5 млрд грн, в том числе налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,4 млрд грн), налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (0,1 млрд грн).

"В целом предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, обеспечат детенизацию "серых" зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан", – подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.