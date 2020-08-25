Рост потребительского спроса и детенизация зарплат. Минфин прокомментировал повышение минимальной заработной платы в Украине

Согласно изменениям, внесенным Верховной Радой Украины 25 августа в госбюджет на 2020 год, с 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата увеличится на 5,9% – до 5 тыс. грн. Это приведет к положительным изменениям в экономике страны, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Соотношение между размерами должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой, которое сложилось в текущем году (44,5%) будет сохранено. Размер должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки составит 2225 грн (повышение на 5,9%).
Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в госбюджет на текущий год предусмотрено увеличение расходов на 4 млрд грн.
Увеличение расходов на выплату повышенных размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС будет осуществлено:
Доходы будут увеличены на 0,5 млрд грн, в том числе налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,4 млрд грн), налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (0,1 млрд грн).
"В целом предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, обеспечат детенизацию "серых" зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан", – подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.
С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, до 4723 грн. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.