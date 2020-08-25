"Направлен на развитие ипотечного кредитования". Рада приняла законопроект о портфельных госгарантиях

В случае принятия законопроекта Кабмин сможет выдавать госгарантии для обеспечения долговых обязательств банков по кредитам малого и среднего бизнеса.

Рада приняла в первом чтении законопроект о госгарантиях Фото: EPA

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 25 августа приняла в первом чтении законопроект №3659 о введении механизма портфельных государственных гарантий. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", за проголосовали 255 народных депутатов.

В соответствии с документом, госгарантии в объеме до 5 млрд грн могут выдаваться по решению Кабинета Министров для обеспечения долговых обязательств банков по кредитам микро-, малого и среднего бизнеса в объеме до 80%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, представляя законопроект, подчеркнул, что документом также предлагается ввести "механизм, направленный на развитие ипотечного кредитования".

Нардепы также проголосовали за сокращение сроков подготовки проекта закона ко второму чтению (это решение поддержали 250 депутатов).