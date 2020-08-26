В ГСЧС начали служебное расследование из-за расклейки рекламы "Слуги народа" при помощи пожарной машины

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины назначили служебное расследование с целью полного выяснения причин и обстоятельств инцидента в поселке Казанка Николаевской области, где с помощью пожарной машины оклеивали билборд "Слуги народа".

20 августа в поселке Казанка при помощи пожарной машины оклеивали билборд с рекламой политсилы "Слуга народа" Фото: nikvesti.com

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области начали служебное расследование по факту расклейки пожарной машиной политической рекламы партии "Слуга народа" в поселке Казанка. Об этом гражданской сети "Опора" заявил исполняющий обязанности начальника ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко.

Он отметил, что сейчас назначено служебное расследование с целью полного выяснения причин и обстоятельств этого случая, и пообещал дополнительно проинформировать об итогах расследования.

20 августа "НикВести" сообщили, что в поселке Казанка Николаевской области при помощи пожарной машины оклеивали билборд с рекламой политсилы "Слуга народа". Для поклейки бордов была использована спецмашина с автолестницей 17-й государственной пожарно-спасательной части, которая базируется в пгт Казанка.

При этом оклейкой борда с рекламой команды политсилы занимались люди в гражданской одежде.

Координатор наблюдения "Опоры" за выборами в Николаевской области Дмитрий Башенный отметил, что такие действия могут нарушать ст.ст. 3 и 40 закона Украины "О предотвращении коррупции", согласно которым лица начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты обязаны при исполнении своих служебных полномочий соблюдать политическую нейтральность, избегать демонстрации в любом виде собственных политических убеждений или взглядов, не использовать служебные полномочия в интересах политических партий.

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