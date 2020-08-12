Партия "Наш край" решила участвовать в местных выборах Сумской области. Команду политсилы возглавил нардеп Деркач

Внефракционный нардеп Андрей Деркач принял участие в презентации команды партии "Наш край" на местных выборах в Сумской области и озвучил программу партии в регионе.

Партия "Наш край" примет участие в местных выборах в Сумской области. Политсила выставит своих кандидатов в советы всех уровней региона, сказано в релизе, опубликованном на сайте политсилы 12 августа.

"Местные выборы – это инструмент изменить ситуацию в регионе. Сумчане неоднократно доверяли мне защищать свои интересы в Верховной Раде (Деркач прошел в парламент по 159-му одномандатному округу Сумской области. – "ГОРДОН"). Поэтому я принял решение возглавить команду "Нашего края" на Сумщине, которая не побоится взять на себя ответственность за развитие городов и сел региона. Я уверен, одна сотня профессионалов в регионе, объединенных единой целью, способны изменить Сумскую область", – сообщил на презентации внефракционный нардеп Андрей Деркач.

Он озвучил программу партии на выборах в регионе. По словам политика, партия намерена направить свои действия "на установление справедливой "социальной нагрузки" на предприятиях, эксплуатирующих сумские недра, и на борьбу с коррупцией в ЖКХ". Приоритетными сферами он назвал образование, медицину, экологию и "социалку".

Деркач (в центре) представил команду "Нашего края" в Сумской области. Фото: nashkray.org

На презентации команды полисилы также присутствовали депутат Сумского областного совета, директор ООО "Великан" Надежда Вайло, председатель Путивльской городской объединенной территориальной общины Валерий Волков, начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник. Подробного списка кандидатов от "Нашего края" на выборах в Сумской области не публиковали.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.