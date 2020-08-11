ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Вилкул заявил, что его партия будет участвовать в местных выборах

Экс-нардеп и лидер блока "Украинская перспектива" Александр Вилкул заявил, что на местные выборы в Днепропетровской области с ним пойдет "сильная команда хозяйственников и производственников".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вилкул обещал представить кандидатов на местных выборах от своей политсилы в начале сентября. Пока их имена неизвестны
Вилкул обещал представить кандидатов на местных выборах от своей политсилы в начале сентября. Пока их имена неизвестны
Фото предоставлено пресс-службой Александра Вилкула

Экс-нардеп и лидер партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" Александр Вилкул 11 августа заявил, что его политическая сила будет участвовать в местных выборах. Об этом политик рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook. 

По словам Вилкула, его решение пойти на местные выборы – "это ответ на вопросы людей и их просьбы о помощи". Политик заявил, что в последнее время много общался с жителями Днепропетровской области. 

Политик назвал свою политсилу "сильной командой хозяйственников и производственников". "У нас в списках не будет ни бандитов, ни рейдеров, ни свадебных фотографов", – заявил он. Кандидатов в горсовет Днепра или других местных советов от "Украинской перспективы" Вилкул пока не называл, но обещал представить команду в начале сентября.

Политик сказал, что выставит своих кандидатов "практически во всех" городах и объединенных территориальных общинах Днепропетровской области, пишет местное издание "Мост"

"Одни партии кажутся симпатичными, но их высшее руководство пообещало Международному валютному фонду закрывать школы, больницы, продавать землю. Другие партии разрывают страну вопросами языка, веры и переписывают историю. Их представители в местных советах будут делать то же самое, потому что получат такое указание сверху. Чтобы защищать и развивать родной регион, наши города, районы и села, мы создали мощную партию Днепропетровщины, которая не получает приказов из Киева и подотчетна только жителям области", – подытожил Вилкул. 

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/videos/296028688293040/

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Вилкул был председателем Днепропетровской областной государственной администрации с марта 2010 года по декабрь 2012-го, после до февраля 2014 года он занимал пост вице-премьера. В 2014–2019 годах был нардепом от Оппозиционного блока.

Баллотировался на пост президента от этой политсилы в 2019 году, набрал 4,15% голосов и не прошел во второй тур.

Теги: Днепропетровск, Александр Вилкул, выборы, Днепропетровская область, местные выборы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS