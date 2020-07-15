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Опрос: Во второй тур выборов президента Украины вышли бы Зеленский и Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский на ближайших выборах бы набрал 36,8% среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором. Вместе с сопредседателем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко он вышел бы во второй тур, согласно опросу Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов
В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов
Фото: depositphotos.com

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, то больше всего голосов набрал бы нынешний глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, опубликованные 15 июля.

Зеленский бы набрал 36,8% среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором. Он вышел бы во второй тур вместе с сопредседателем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко (17,2%).

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко набрал бы 15,3%, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 7,8%, глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 4,5%, экс-министр обороны Анатолий Гриценко – 3,4%, глава Радикальной партии Олег Ляшко – 1,9%, глава секретариата партии "Свобода" Руслан Кошулинский – 1,6%, экс-нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул – 1,3%.

Исследование проведено с 3-го по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Петр Порошенко, Александр Вилкул, Руслан Кошулинский, выборы, Олег Ляшко, Игорь Смешко, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский
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