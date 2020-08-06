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Нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на политическую рекламу в соцсетях

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в июле потратил на политическую рекламу $15 310, сообщает общественная сеть "Опора".

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В июле на странице Тищенко было опубликовано 72 рекламных объявления политического характера
В июле на странице Тищенко было опубликовано 72 рекламных объявления политического характера
Фото: Николай Тищенко / Facebook

В июле, по мере приближения старта предвыборной кампании местных выборов, возросла активность украинских политиков, партий и политических сообществ в Facebook и Instagram. Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

В частности, за месяц украинские политики потратили на рекламу в Facebook и Instagram от $212 тыс. до $328 тыс. Большинство рекламодателей при определении географических настроек показов политической рекламы отдавали предпочтение трем регионам: Днепропетровской области (17,6%), Киеву (14,6%), Львовской области (9,1%).

Женщины среди пользователей социальных сетей Facebook и Instagram просматривают больше объявлений политического содержания. Так, в июле женская аудитория политического промоконтента составила 57,2%, а мужская в соответствии с настройками рекламодателей – 42,7%. По возрастным группам в фокусе заказчиков политической рекламы женщины 55–64, 45–54 и 34–44 лет, а вот среди мужчин это – младшие группы 35–44 и 25–34 лет.

Среди политиков больше всего на политическую рекламу в соцсетях в июле потратил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко – $15 310. С его страницы в июле транслировалось 72 рекламных объявления политического содержания.

Вторую позицию по инвестициям в рекламе занимает страница бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, который в этом месяце заплатил $8268 за трансляцию 99 рекламных объявлений. Третью – страница Партии Шария, которая в июле вложила в рекламу 75 постов $6745.

Всего шесть рекламных объявлений опубликовала страница "ПолитПост", но заплатила за них $5402. Страница рекламирует публикации на кликбейтных ресурсах Znaj.ua и Politeka.net, где речь идет о рейтингах кандидатов на политические должности в Киеве, а также один пост о ситуации с Нацбанком Украины.

Пятое место занимает страница телевизионного политического шоу "Шустер LIVE", которая в июле инвестировала в рекламу $5208. В рекламе были видео с выступлениями украинских политиков, чиновников, общественных деятелей и экспертов.

Инфографика: oporaua.org
Инфографика: oporaua.org

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Одновременно с местными выборами должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.

Местные выборы обойдутся госбюджету в 2,25 млрд грн.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Савик Шустер, Владимир Гройсман, местные выборы, Николай Тищенко, Слуга народа, Партия Шария
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