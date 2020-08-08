Усилия украинского внефракционного нардепа Андрея Деркача направлены против бывшего вице-президента США, вероятного кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, заявили в контрразведке Соединенных Штатов.

Россия использует украинского народного депутата Андрея Деркача для вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении Управления национальной контрразведки США.

Контрразведка, в частности, детализировала свое предыдущее сообщение о попытках вмешательства в президентские выборы со стороны Китая, Ирана и России.

"По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и тех, кого она считает антироссийским истеблишментом. Это согласуется с публичной критикой Москвы в адрес Байдена, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации [экс-президента США Барака] Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России", – считают в контрразведке.

Одним из инструментов, используемых Россией, стал пророссийский депутат украинского парламента Андрей Деркач, заявили в ведомстве.

"Он распространяет утверждения о коррупции, в том числе посредством огласки утечек телефонных звонков, чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем действующие лица также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", – подчеркнули в ведомстве.

Деркач в мае, июне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.