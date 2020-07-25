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Контрразведка США предупредила о вмешательстве России, Китая и Ирана в выборы президента

Китай, Россия и Иран используют меры влияния в социальных и традиционных медиа, стремясь воздействовать на предпочтения избирателей США, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу, заявили в Национальном центре контрразведки и безопасности США.

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Контрразведка США призвала американцев с осторожностью относиться к распространению информации
Контрразведка США призвала американцев с осторожностью относиться к распространению информации
Фото: EPA

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина 24 июля заявил об угрозе иностранного вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов, которые намечены на 3 ноября, сообщает "Голос Америки".

"Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать частные коммуникации политических кампаний в США, кандидатов и другие политические цели. Наши противники также стремятся поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать злонамеренных киберсубъектов, пытающихся получить доступ к сетям штатов и федеральным сетям, включая тех, кто отвечает за управление выборами", – подчеркнул он.

Иностранные государства, отмечается в заявлении, продолжают использовать меры влияния в социальных и традиционных медиа, стремясь воздействовать на предпочтения избирателей США, изменить политику США, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу. Среди этих стран центр контрразведки называет Китай, Россию и Иран.

Служба заявляет, что Китай пытается повлиять на политическую обстановку в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противодействуют интересам Китая. Россия в свою очередь пытается "ослабить США и уменьшить их глобальную роль", распространяя дезинформацию в Штатах для подрыва доверия к демократическому процессу и очернения тех, кого Москва считает антироссийским "истеблишментом" в Америке.

Усилия Ирана, по данным центра, сосредоточены вокруг распространения дезинформации и антиамериканского контента в соцсетях.

"Американское общество должно сыграть свою роль в обеспечении выборов, особенно в поддержании бдительности против иностранного влияния. На самом фундаментальном уровне мы призываем американцев критически относиться к потреблению информации, проверять источники, прежде чем делать репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибергигиены и медиаграмотности, а также сообщать властям о подозрительной деятельности, связанной с выборами", – подчеркнул Эванина.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

Теги: Россия, США, Иран, Китай, выборы, контрразведка, выборы в США, Уильям Эванина, дезинформация
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