В "Слуге народа" объявили предвыборную кампанию и назвали партийный слоган

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила о начале предвыборной кампании своей партии. По ее словам, "Слуга народа" завершила децентрализацию и в будущем позволит украинцам стать властью.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук уверена, что украинцы выберут на местах реальную власть Фото: depositphotos.com

Политическая партия "Слуга народа" объявила о начале предвыборной кампании под слоганом "Украина – это ты!" Об этом сообщила народный депутат от этой политсилы Евгения Кравчук в Facebook 6 августа.

"Ну что, начинаем! Партия "Слуга народа" запускает кампанию под слоганом "Украина – это ты!". Впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. "Слуга народа" завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин, городских или сельских – будут решаться не в Киеве, а на месте", – написала она.

Кравчук отметила, что украинцы смогут выбрать реальную власть, с деньгами и полномочиями, и улучшить жизнь в городах и селах. По мнению депутата, граждане Украины смогут стать властью, приобщившись к решению важных вопросов жизни общества.

"Обычно призывают голосовать за определенную партию, а "Слуга народа" агитирует "голосовать за себя"... Власть в тысяче общин должна принадлежать миллионам их жителей", – подчеркнула она.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована в декабре 2017 года. Тогда ее лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено, ранее она называлась Партией решительных перемен.

Сейчас партию "Слуга народа" возглавляет Александр Корниенко.

В Окружной административный суд Киева недавно поступил иск с просьбой обязать Министерство юстиции Украины отменить регистрацию партии "Слуга народа".

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Одновременно должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.