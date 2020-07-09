Нардепы собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания Рады

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 14 июля.

Верховная Рада на следующей неделе проведет внеочередное заседание. Об этом "РБК-Украина" сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, депутаты уже собрали 150 подписей, необходимых для созыва внеочередной сессии на 14 июля.

В соответствии с календарным планом работы на следующей неделе Верховная Рада должна работать в пленарном режиме четыре дня: 14-го и 16 июля планируются утренние и вечерние сессии; 15 июля – только утренняя, 17-го – только вечерняя.

После 17 июля Рада должна отправиться на летние каникулы.