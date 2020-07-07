"Опора" назвала нардепа, который в июне в 75% случаев голосовал вопреки линии своей фракции в Раде

Во фракции "Слуга народа" чаще всего против общей линии голосовал в июне Александр Дубинский, в "Европейской солидарности" – Петр Порошенко, а в "Оппозиционной платформе – За жизнь" – Игорь Абрамович. Данные приводит "Опора".

В Раде пять фракций Фото: Верховна Рада України / Facebook

Чаще всего вразрез линии фракции голосовал в июне народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом в отчете за июнь проинформировала гражданская сеть "Опора".

"Показатель его голосований против линии фракции составляет 75,2%. [Пятый президент Украины, нардеп] Петр Порошенко меньше всего совместно голосует среди парламентариев из "Европейской солидарности". Показатель его голосований против линии фракции составляет 62,3%", – отметили активисты.

В других фракциях Рады, меньших по составу, чаще всего против общего мнения голосуют:

в "Оппозиционной платформе – За жизнь" – нардеп Игорь Абрамович (63%);

в "Голосе" – нардеп Ярослав Рущишин (36,7%);

в "Батьківщині" – нардеп Сергей Тарута (28,5%).

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей.