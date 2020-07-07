"Опора" назвала нардепа, который в июне в 75% случаев голосовал вопреки линии своей фракции в Раде

Чаще всего вразрез линии фракции голосовал в июне народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом в отчете за июнь проинформировала гражданская сеть "Опора".
"Показатель его голосований против линии фракции составляет 75,2%. [Пятый президент Украины, нардеп] Петр Порошенко меньше всего совместно голосует среди парламентариев из "Европейской солидарности". Показатель его голосований против линии фракции составляет 62,3%", – отметили активисты.
В других фракциях Рады, меньших по составу, чаще всего против общего мнения голосуют:
в "Оппозиционной платформе – За жизнь" – нардеп Игорь Абрамович (63%);
в "Голосе" – нардеп Ярослав Рущишин (36,7%);
в "Батьківщині" – нардеп Сергей Тарута (28,5%).
21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей.