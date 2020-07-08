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ПОЛИТИКА

ЦИК признала избранным народным депутатом Украины Свидерскую

Центральная избирательная комиссия на заседании 8 июля признала избранным и зарегистрировала народного депутата от партии "Голос" Алину Свидерскую, которая была включена в список партии под номером 19.

Свидерская в парламенте заменила Вакарчука, который 11 июня заявил о сложении полномочий нардепа
Свидерская в парламенте заменила Вакарчука, который 11 июня заявил о сложении полномочий нардепа
Фото: Alina Sviderska / Facebook

Центральная избирательная комиссия признала Алину Свидерскую избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, об этом 8 июля сообщила пресс-служба ЦИК.

Свидерская – член политической партии "Голос", она была включена в избирательный список партии под номером 19. Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука, отмечено в сообщении.

По данным организации "Чесно", Свидерская – юрист, правозащитник, общественный деятель. Окончила Киево-Могилянскую академию и университет британского Кембриджа по специальности "правоведение". Член организации "Профессиональное правительство", которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов. Основательница и председатель Кембриджского сообщества Украины.

В 2013 году была юристом в юридической компании Clifford Chance. В 2015 году – советником министра экономики Айвараса Абромавичуса по вопросам дерегуляции.

С 2016 года – партнер в компании Aice Hydro AS, которая занимается поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине. С 2017 года – глава и соучредитель общественной организации "Лаборатория чистой энергетики".

Издание LB.ua пишет, что Свидерская – жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

11 июня Вакарчук заявил о том, что слагает полномочия нардепа и что его основной целью прихода в парламент было привести в Верховную Раду новых патриотичных людей.

Теги: Верховная Рада, ЦИК, Святослав Вакарчук, партия Голос
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