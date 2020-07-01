"Это было достаточно неожиданное решение". Рахманин рассказал, когда "Голос" узнал о намерении Вакарчука сложить мандат

Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин рассказал, что фракция по-разному отреагировала на решение Святослава Вакарчука сложить депутатские полномочия: кто-то переживал, кто-то отнесся с уважением.

Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью Zaxid.net, которое вышло 30 июня, назвал неожиданным для фракции решение музыканта Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат.

"Да, это было достаточно неожиданное решение. Святослав его аргументировал. Собственно, на фракции он не сказал ничего кроме того, что говорил публично. Он приводил свои аргументы. Он считал, что люди, которых он собрал, люди, которых он под флагом партии "Голос" привел в парламент, – они уже достаточно встали на ноги, чтобы выстраивать собственную политическую историю, с одной стороны. С другой стороны, ему казалось (он об этом публично говорил), что тот негатив, который, в принципе, ассоциируется искусственно, но ассоциируется с ним, он навредит партии", – сказал Рахманин.

Журналист уточнил, правильно ли он понял, что Вакарчук объявил фракции о своем намерении сложить мандат за час до публично заявления.

"Ну, не за час... Если учесть, что фракция продолжалась, по-моему, пару часов", – отметил депутат.

По его словам, реакция членов фракции на решение Вакарчука была разной.

"Были люди, которые с пониманием отнеслись к этому. Были люди, которые с уважением отнеслись к этому решению. Были люди, которые, в принципе, переживали по этому поводу. Это как в любой организации. Понятно, что подобная вещь вызывает оживленную дискуссию", – сказал Рахманин.

Он считает, что в сложении Вакарчуком мандата есть и положительные моменты: у "Голоса" есть возможность доказать, что это не "партия Вакарчука", а каждый член команды получил шанс "заявить о себе во весь голос".

"Я вообще философски отношусь к любым проблемам – меня жизнь научила. И я вообще люблю сложные задачи. Так вот, скажу так: если что-то должно произойти – пусть оно произойдет раньше", – сказал Рахманин.

Музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в мае 2019 года представил партию "Голос". На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей" и частично эту задачу он считает выполненной.

На заседании 18 июня Рада лишила мандата народного депутата Ольгу Белькову из "Батьківщини", в то же время лишение полномочий Вакарчука поддержало только 175 депутатов при минимально необходимых 226. Когда спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос по Вакарчуку на голосование, депутаты стали возмущенно что-то выкрикивать в зале. В "Голосе" предполагали, что Разумков позже вернется к этому вопросу, но в итоге фракция решила лишить Вакарчука полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

19 июня Вакарчук вышел из фракции "Голос", а 26 июня на внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении его депутатских полномочий.

Вместо Вакарчука в Раду попадет юрист Алина Свидерская.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.