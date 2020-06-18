Рада лишила полномочий нардепа Белькову, за Вакарчука не хватило голосов

Верховная Рада 343 голосами досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Батьківщини" Ольги Бельковой, в то же время лишение полномочий парламентария от "Голоса" Святослава Вакарчука поддержало только 175 депутатов.

На заседании 18 июня Верховная Рада лишила мандата народного депутата Ольгу Белькову из "Батьківщини", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Соответствующий проект постановления №3674 поддержало 343 депутата при необходимых 226.

Белькова зарегистрировала заявление, в котором попросила лишить ее мандата, 16 июня. "Никакой "зрады", просто жизнь", – объяснила тогда депутат свое решение журналистам.

Перед голосованием она выступила в парламенте. Белькова напомнила, что была депутатом трех последних созывов, и отметила, что безоговорочно влюблена в парламентаризм.

"Это были необычайные восемь лет моей профессиональной жизни. Я влюблена в идею парламентаризма – не в себя саму в этом зале. Но даже лучшие профессионалы должны проводить некоторую перезагрузку и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями. Я хочу убедиться как профессионал, что написанное мной в этом зале работает так, как задумано там, в реальном секторе экономики. Так будет ответственно", – сказала Белькова.

Она попросила считать ее "политиком запаса". Выступление Бельковой депутаты встретили аплодисментами.

После этого депутаты рассматривали аналогичный проект постановления №3673 о лишении полномочий народного депутата от "Голоса" Святослава Вакарчука. Он зарегистрировал свое заявление 11 июня. Вакарчук тогда сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей", и частично эту задачу он считает выполненной.

Вакарчук на сегодняшнем заседании отсутствовал. Когда спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос на голосование, депутаты стали возмущенно что-то выкрикивать в зале. В итоге "за" проголосовало только 175 депутатов. Таким образом, Рада не лишила Вакарчука полномочий. В частности, не поддержали или воздержались от голосования 103 нардепа от "Слуги народа", 16 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", 13 – из группы "Довіра", восемь – из группы "Партия "За майбутнє", столько же внефракционных и один – из "Батьківщини".