О выходе народного депутата Святослава Вакарчука из фракции "Голос" объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос". Об этом сообщил на заседании 19 июня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сообщаю о выходе народного депутата Вакарчука Святослава Ивановича из депутатской фракции политической партии "Голос", – объявил Разумков.

В комментарии "24 каналу" народный депутат от "Голоса" Кира Рудик рассказала, что таким образом политсила решила лишить Вакарчука мандата. Накануне это решение парламент не поддержал.

Рудик подчеркнула, что Рада не может силой удерживать человека, который больше не хочет быть народным депутатом.

По словам Рудик, "Голос" намерен использовать норму об императивном мандате. В ст. 81 Конституции Украины сказано, что полномочия народного депутата могут быть прекращены, если он не вошел в состав фракции, сформированной политсилой, от которой он был избран, или вышел из нее.

"Голос" намерен провести съезд, на котором Вакарчука лишат депутатского мандата. После этого в Раду зайдет следующий по списку политик – им должна стать юрист, общественный деятель Алина Свидерская.

"То есть это можно было сделать мирно, но Рада не проголосовала", – сказала Рудик.

Вакарчук представил партию "Голос" в мае 2019 года. На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду. В парламенте во фракцию "Голос" входит 20 депутатов.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент "новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей" и частично эту задачу он считает выполненной.

На заседании 18 июня Рада лишила мандата народного депутата Ольгу Белькову из "Батьківщини", в то же время лишение полномочий Вакарчука поддержало только 175 депутатов при минимально необходимых 226. Когда спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос по Вакарчуку на голосование, депутаты стали возмущенно что-то выкрикивать в зале. В "Голосе" предполагали, что Разумков позже вернется к этому вопросу, но в итоге фракция решила лишить Вакарчука мандата другим способом.

Вакарчук уже второй раз уходит из Верховной Рады. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.